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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

數百億元保險金等著保戶領　壽險業者各顯神通找受益人

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲壽險業透過要保書上的地址現場訪查、Google等各種方式，尋找失聯應給付保險金的受益人。（圖／記者周宸亘攝）

記者李蕙璇／台北報導

2015年8月前生效的保單，因未強制請民眾詳填保險金受益人聯絡方式，以致出現數百億保險金無人出面領取窘困。壽險公會、內政部攜手的壽險清查服務，過去1年半來受理超過16萬件，理賠555億元。民眾也可以多加利用此機制。

各家保險公司的責任準備金中就包含這一筆「應付未付款」的帳目，累積金額數百億元，有保險金、滿期金、生存金、紅利及相關醫療保險理賠金。由於金額頗高，保險局已督促業者內部單位須多加橫向聯繫清查，積極尋找保戶及相關受益人儘快結案。

壽險公會表示，有些保單的要保人、被保險人投保10-20年之間，可能因為某些狀況未續繳保費或是變更聯絡地址、電話，或是沒有填寫受益人的聯絡方式，以致當要保人、被保險人失聯、身故時，若沒有相關法定繼承人出面處理的話，業務員或保險公司在合約期滿時，難以聯繫到保戶給付滿期金、生存金等。

而各家保險公司除了每天比對新進件保單資料，尋找關聯性之外，還派專人到保戶曾經提供過的任何地址現場訪查，拜訪鄰里長等，就曾多次成功找到失聯保戶，甚至還透過Google聯絡到移民日本的保戶本人。

▼第一金人壽總經理林元輝。（圖／第一金人壽提供）第一金人壽總經理林元輝。（圖／第一金人壽提供）

第一金人壽總經理林元輝也說，目前內政部的「亡故親屬保單清查1站通」壽險清查服務是整合戶政事務所、壽險公會、保險公司所設立的系統，民眾可以使用這項免費服務，協助讓保險公司清查已故親屬的投保資料。

因為2015年8月前生效的保單，保險公司沒有強制請要保人提供受益人的地址、電話等聯絡方式，而往往10年、20年以上長期保單若沒有定期檢視內容，就連自己都很可能遺忘以致在須給付保險金時難以聯絡到受益人。

民眾若無法清楚了解身故家屬的投保情形，可以在戶政事務所辦理死亡登記時，同時申請將死亡登記資料提供給壽險公會，再由各保險公司協助清查。只要有符合條件、尚未理賠的保單，保險公司就會主動聯絡受益人辦理相關理賠給付。

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