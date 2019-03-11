為了吃牛排！　高雄酒駕男搶快超車失控　連撞2車左眼撕裂傷

地方中心／高雄報導

高雄市大寮區10日晚間發生一起酒駕連環撞車禍，35歲黃姓男子酒後肚子餓，竟駕車前往牛排館用餐。途中黃男疑似搶快，變換車道欲超車，但因視線受到影響，先擦撞到對向左轉黑色轎車，隨後又波及另輛白色轎車。警消獲報後趕抵現場，發現黃男酒測值達0.56，頭、手腳擦傷，先將其送醫治療，待其酒醒後製作筆錄，完成調查後將全案依公共危險罪函送法辦。

▲男酒後想吃牛排竟駕車外出，失控連撞2車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲3車橫停路中，交通因此受阻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，10日晚間7時黃男要前往牛排館用餐，遂駕著車沿著鳳林三路往北行駛，但在三隆路口時黃男疑似想超車，便變換車道，但疑似因雨天加上視線受到公車阻擋，直接撞上對向邵姓女子所駕的黑色轎車，接著又失控撞上另一名顏姓男子的白色轎車後才停下。

▲警方將待黃男酒醒製作筆錄並涵送法辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，黃男酒測值達0.56毫克，車禍造成他及顏男的車頭凹損，而邵女則是轎車保險桿掉落，所幸黃男僅左眼有輕微撕裂傷，送醫治療後並無大礙，其餘人等則是輕微手腳擦傷，並無送醫。由於黃男酒後精神恍惚暫無法製作筆錄，警方將等他酒醒完成治療後再進行筆錄，全案訊後將依公共危險罪嫌送辦。

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