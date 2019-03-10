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4歲兒遭「特殊體罰」天天哭　逼幼兒園交影帶　桃園父：看得心都碎了

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▲家長由監視器發現老師虐兒畫面（右、老師抓孩子的頭）。（圖／擷取自靠北惡質幼兒園畫面）

▲家長由監視器發現老師虐兒畫面（右、老師抓孩子的頭）。（圖／擷取自靠北惡質幼兒園）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢一名家長10日在「靠北惡質幼兒園」臉書社群投訴指出，去年8月送4歲幼兒到一個幼兒園上課，孩子連哭兩個月，每天說不要上課，經其向園方調閱2天監視器畫面，發現老師竟然體罰幼兒，雖向相關單位反映，迄今已逾半年，未見任何開罰行動，痛斥政府是兒虐不斷的最大推手！

該名家長10日在「靠北惡質幼兒園」臉書Po出影帶及文字指出，去年8月間送4歲孩子到中壢一家幼兒園上課後，孩子每天出門上學天天哭，連哭兩個月，他原本想說，應是孩子不習慣上學，但漸漸發現孩子回家都發脾氣、半夜做惡夢、早上哭著說不要去上課。

有天小孩說，「老師會打人，我會被老師處罰不能玩，早上都要罰走操場，因為老師說我認不得名字、不會畫畫、不會數學」，小孩說「尿床會被罰一星期早上不能玩，要坐在鞋櫃上，週五玩具日也不能玩」。

去年的10月26日，小孩回家哭著說「老師把我的作業本丟到垃圾桶裡」，因此經其強力要求，園方才同意調出2天的監視器給他看，卻讓他「看得心都碎光光！」

該家長指出，監視器顯示，該幼兒園的班級師生比1：11，老師卻時常離開教室，放任孩子在教室裡。孩子午睡時不小心大便在褲子上，老師就動手、被處罰不能吃點心、在走廊罰站54分鐘且沒上美語課、進教室後再繼續罰站25分鐘，不停地鞠躬道歉。還有，老師抓孩子的頭卻說是扳下巴，在全班面前拍孩子的臉，羞辱孩子。

家長說，他看到的都是孩子受到「特殊待遇」，全班上課卻在旁邊不能參與。孩子還說老師很兇，會捏他兩邊的臉、打他的手。讓做父親的他，無法想像孩子在幼兒園的日子是怎麼過的？而這只是學校給的短短2天畫面。

家長指稱，該名不適任的幼兒園老師於事發後，雖已離職，但該起事件經園長通報社會局，到現在過了數個月，遲遲看不到政府的動作。社會局推託說家長不能申訴，要走法院提告，教育局說已稽查幼兒園，要等社會局的結果下來，結果教育局社會局都在等對方開罰！

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