5+2產業桃園徵才博覽會　蔡英文肯定為經濟成長注入新動能

▲總統蔡英文出席5+2產業桃園徵才博覽會。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文9日上午抵桃園展演中心藝文廣場，出席「走向未來世界─從5+2開始」產業徵才博覽會指出，政府推動5+2產業創新計畫，經過二年多努力，已有階段成果，正帶動國內產業創新、產值提升及更多就業機會，驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。

蔡英文說，經濟部為協助國內5+2重點產業招募優秀人才，於全台舉辦5場的系列5+2產業徵才博覽會，首場於桃園舉辦，主要結合台灣產業群聚特色，邀請當地重點產業指標性廠商設攤徵才，提供正職、月薪高於4萬元且具未來發展性與技術性的優質職缺；而根據主辦單位向她表示，今天現場有2000個職缺，月薪由4萬到10萬不等。

▲總統蔡英文出席5+2產業桃園徵才博覽會。▼參觀經緯航太科技現場展示的可噴灑農藥的無人機。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡英文強調，台灣的創新能力受到國際的能力，並被列為全球四大超級創新的城市，相信創新就是未來，而經濟的成果一定要回到人民的身上，最好的方式就是要創造更多優質的高薪就業機會，籲請更多優秀人才趕快加入5+2產業。

蔡英文致詞後由行政院政務委員龔明鑫、經濟部政務次長曾文生、桃園市副市長游建華陪同，參觀現場設攤徵才的廠商以及經緯航太科技現場展示的可噴灑農藥的無人機。

經濟部政務次長曾文生表示，桃園為亞洲‧矽谷重要示範場域，且桃竹苗區域為我國IOT相關產業重要聚落。因此今天的首場5+2產業徵才博覽會以「亞洲．矽谷在桃園」為活動主軸，匯集百家以上廠商，釋出超過2000個以上的工作機會，包括台達電、仁寶、日月光等桃園等大廠都會在現場設攤，提供包括電子、製程、軟體相關工程師等職缺，部分職缺薪資可達10萬元。

據指出，為加速臺灣產業轉型升級，政府打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式，提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫。