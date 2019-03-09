桃園媽穿紅衣帶6歲女兒燒炭！女童打給外婆「我好害怕…」

▲護理師帶6歲女兒殉情，但一點炭就後悔了..。（示意圖／翻攝pixabay網站）

社會中心／綜合報導

桃園市呂姓護理師與董姓男友交往遭家人反對，今年1月帶著6歲女兒到飯店燒炭，但沒多久便感到後悔。好在女兒及時打電話向外婆求救「我好害怕…」，警消才順利救出3人，不過呂女及董男雙雙被依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，情侶倆今年1月到台北市士林某飯店燒炭輕生，先後服用安眠藥及威士忌，再把安眠藥摻進汽水給呂的女兒喝，希望減輕她的痛苦。之後2人換上紅衣，也幫孩子換上新買的紅衣，便點炭開始寫遺書，所幸呂女胞弟及警消及時趕到，才將3人從鬼門關前拉回來。

呂女庭訊時坦承，原本是去逛士林夜市，但一想到家人反對她和董男交往，心情非常糟，才會想不開到飯店燒炭。但之後很後悔，便叫女兒打給外婆，不過她只依稀記得女兒說「阿嬤，媽媽在睡覺，我好害怕…」隨即就昏了過去，因為吃了安眠藥又喝了酒。

董男則說，當時呂女傳LINE訊息給他，說要帶孩子去自殺，他便一起去。2人律師強調，董男和呂女都長期罹患憂鬱症，案發時無法辨識行為能力，加上呂女燒炭後有叫女兒打電話求救，讓警消得以救出3人，符合刑法第27條中止犯，希望能減輕其刑。

士林地檢署審酌後，依成年人故意對兒童犯殺人未遂起訴2人。

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