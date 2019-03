鄭文燦邀22美官員學者拍1分鐘短片喊：Taiwan Can Help

政治中心/綜合報導

桃園市長鄭文燦在台灣時間2月28日率市府團隊赴美訪問,鄭文燦除了是台美斷交之後第一位抵達白宮的直轄市長,他還在當地邀請了22位美國政府官員、學者拍攝「Taiwan Can Help」影片,強調台灣能夠對世界更有貢獻,讓世界更美好。

鄭文燦11日在臉書上貼出一支1分鐘短片,只見加州參議員鮑伯·阿丘利塔(Bob Archuleta)、紐約州首位亞裔參議員劉醇逸(John C. Liu)、加州洛杉磯郡鑽石吧市市議員周柏華(Andrew Chou)等22位美國政府官員、學者、民意代表一同面露笑容地喊著「Taiwan Can Help」,最後鄭文燦則以「Taiwan Can Help!I Can Help!」做結尾。

「台灣是一個成功的故事。」鄭文燦在臉書上表示,台灣在經濟、民主、科技、醫療、農業等各方面的表現,都非常突出亮麗,已經可以對世界更有貢獻。美國是台灣重要的民主夥伴,此次訪美11天,自己向許多美國聯邦參議員、眾議員、學者、智庫、政府部門傳達了台灣的聲音,希望達成更多的了解,進而爭取更大的支持。

鄭文燦強調,「相信這一次訪問的成果,可以為台灣加分。我非常謝謝老朋友的相挺,新朋友的支持,我們會以堅定的信念,為台灣的民主、安全與繁榮繼續努力。台灣能夠讓世界更美好!I Can Help , You Can Help!」

桃園市政府官員在受訪時也表示:鄭文燦此行見到官員已經不容易,還可以請他們錄Taiwan can help的影片,更不簡單。





▲桃園市長鄭文燦與美國22位官員、學者拍「Taiwan Can Help」影片。(圖/翻攝自鄭文燦臉書粉專)