高雄農漁貨再出去！簽約江蘇文峰集團每年5億　遠航空運「一條龍」

記者吳奕靖／高雄報導

這次不用出外拼訂單，高雄市長韓國瑜見證江蘇文峰集團跟高雄市農漁會簽訂一張大訂單，預計未來每年文峰集團將採購5億的高雄農漁貨，而且還透過遠東航空公司的貨運包機合約來運送，看到大訂單，韓國瑜在這場簽約儀式當中，還不時跟江蘇文峰集團的總裁薛健有說有笑，一起開起遠東航空董事長張綱維玩笑，這次應該不會再上娛樂版頭條，應該變成經濟版頭條，讓張綱維很尷尬。

▲韓國瑜見證高雄市農漁會跟江蘇文峰集團簽訂每年5億合約 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜表示這樣的合作模式是比較少見了，江蘇文峰集團不僅來買農漁貨，同時也解決了運輸問題變成了「一條龍」，這對高雄的農漁產品幫助是非常大，不過話鋒一轉，韓國瑜也說這次自己前往新加坡、馬來西亞，才剛簽訂農漁產品合作以後，現在就聽到高雄農漁產貨品一上架都立刻被掃一空，現在立刻就要補貨了，韓國瑜認為「高雄製造、高雄出產」對消費者來說都非常有信心。

▲遠東航空董事長張綱維被開玩笑，老是登上娛樂版頭條，一臉笑得尷尬 。（圖／記者吳奕靖攝）

而且現在就連農委會也替農漁民搶到大訂單，韓國瑜表示自己也非常開心，因為彼此一起聯手農漁民拼經濟，可以開創美好生活，這種感覺非常棒。

江蘇文峰集團總資產200億元，員工數超過2萬人，連續十幾年名列中國企業500強，擁有上海、蘇州地區多家星級酒店，這次來跟高雄市簽訂大合約，是透過遠東航空公司的董事長張綱維來牽線，文峰集團總裁薛健表示，希望透過這樣的合作模式，可以為兩岸經貿往來有積極貢獻。

▲韓國瑜跟江蘇文峰集團總裁薛健兩人互動熱絡 。（圖／記者吳奕靖攝）

遠東航空董事長張綱維不僅牽線江蘇文峰集團跟高雄市農漁會簽下大訂單以外，自己也跟文峰集團簽訂了「貨運包機服務」，這讓薛健在致詞時也忍不住開了個玩笑，表示張綱維老是登上娛樂頭條版面，這一次應該可以登上經濟版頭條，當場讓大家都笑了出來。