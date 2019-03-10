潘恆旭回嘴網友「我看到妳也吐了」　韓國瑜：別酸言酸語

記者吳奕靖／高雄報導

有一名正妹網友留言砲轟高雄市觀光局長潘恆旭，批評「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，遭到潘恆旭狠嗆「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，再度掀論戰。面對這樣的情況，高雄市長韓國瑜替潘恆旭緩頰，表示他是名優秀局長，希望網友別再酸言酸語了。

▲韓國瑜請網友停止酸言酸語，互相之間勸一下 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜強調潘恆旭是一個非常優秀的局長，每天早上六七點就起床，馬不停蹄就連過年的年假也都沒有休息，一心只想拼高雄的觀光，至於網友一些的酸言酸語出現一些駁斥，韓國瑜說會跟潘恆旭提醒：「公務系統還是全力衝觀光為主要的工作，也請一些網友對於高雄市政跟觀光不要太多酸言酸語」。彼此間要互相勸一下，不要用不愉快的語言把事情鬧得太大。

▲韓國瑜請網友停止酸言酸語，互相之間勸一下 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘恆旭跟網友在網路對嗆，起因是從高雄市議員黃文益在臉書發文，質疑「潘局長您是不是壓根就想選立委，卻公然在高雄市議會説謊？還是您是一位說話不算話的政客？」、「不知道的人會誤以為您是高雄市政府新聞局長或是發言人！」、「希望您專注於本業，不然高雄市議會3/28就要開議了，到時候大家就會相遇的到了⋯⋯」。

後來有名女網友在PO文下方留言，「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，潘恆旭立刻嗆回「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，黃文益則留言「局長~您的回覆令我再次對您刮目相看了......」潘則回「以彼之道還以彼身 金庸教我的」。

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