貓熊贈台困難多多！團團、圓圓拖3年「換黨執政」才成行

記者蔡紹堅／台北報導

高雄市觀光局長潘恆旭10日表示，將成立貓熊（熊貓）小組，迎接重慶貓熊「融融」「雄雄」到壽山動物園：對此，陸委會回應，可循「台北動物園模式」處理。但回顧「團團」「圓圓」10年前來台的過程，貓熊贈台可說是困難重重，從宣布贈送到入住台北市立動物園，共歷經3年多，最後還是換黨執政後才順利成行。

▼台北市立動物園貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨主席連戰2005年5月率團訪問大陸後，大陸國台辦主任陳雲林便宣布，要向台灣贈送兩隻貓熊。之後，兩岸的專家便展開長達218天的「海選」，2006年1月，大陸林業局、國台辦宣布，贈台大熊貓已經選定，就是雄性的華靈以及雌性的友友（現在的團團、圓圓），並由中國野生動物保護協會委託大陸媒體為兩隻貓熊徵集乳名。

▼團團、圓圓玩球。（圖／台北市立動物園提供）

同年，大陸中央電視台春節聯歡晚會舉行了「大陸同胞向台灣同胞贈送大貓熊」投票，共有1.3億名觀眾透過簡訊和電話參與，最終選出「團團」與「圓圓」兩個名稱。

「熊選」決定了，乳名取好了，台北動物園、六福村也都提出了申請，但2006年農委會「大貓熊案專案審查小組」審查會議的結果卻是「反對輸入貓熊」。

▼圓仔出生後，陸媒也相當關心。（圖／翻攝央視）

審查小組在舉行多次審查會議後，提出三大理由，分別為「應加強轉移至野外動物生態習性及棲息地保育之研究」「展示及加強野生動物保育之教育計畫不夠具體」「申請者飼養設備及醫療照護人才訓練計畫均未完成」「應加強轉移至野外動物生態習性及棲息地保育之研究」。

此外，當時的陸委會也表示，「中共利用我在野政黨進行政治操作，使得貓熊來台一事產生質變，偏離了專業領域。貓熊何辜？政府也對中共此種政治舉措難以苟同。」

▼圓仔受到的關注甚至比父母團團、圓圓更多。（圖／記者蔡紹堅攝）

2008年5月政黨輪替，馬英九上任，兩岸關係改善，第二次江陳會（江丙坤、陳雲林）11月在台北舉行，兩岸完成互贈貓熊、珙桐樹、長鬃山羊和梅花鹿的儀式。同年12月23日團團、圓圓入住台北木柵動物園，完成檢疫程序後，在2009年春節公開亮相。

值得一提的是，貓熊是受華盛頓公約CITES所規範的易受影響或可能受影響而致有滅種之動物，進出口受嚴格管制，對關係特殊的兩岸來說更是困難重重，也給兩岸的學者出了個大難題。

最後，依照民進黨執政時期所制定的進口國際管制「中藥材」模式，由對岸的瀕危物種進出口管理辦公室核發「野生動植物允許進出口證明書」，我方的經濟部國貿局核發輸入許可文件，才成功將團團、圓圓輸入台灣，入住木柵動物園。