大陸送2隻熊貓給高雄！韓國瑜要先過農委會這3大關卡

▲高雄市觀光局長潘恆旭表示，陸方提出將送一對貓熊給高雄壽山動物園。（示意圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

高雄市觀光局長潘恆旭今（10日）證實，大陸重慶市台聯會長許沛提出重慶動物園與壽山動物園密切交流，要贈送一對公、母大貓熊給壽山動物園。農委會林務局表示，高雄市政府必須符合3項規定，將相關資料送到中央審查。

根據過去台北市動物園引進團團、圓圓的經驗來看，當時依照野生動物保育法施行細則第26條規定，大陸需核發華盛頓公約允許進出口許可證，申請引入單位再向農委會提出輸入申請，農委會接著才組成專案審查小組，看是否飼養環境及人員是否符合規定。

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▲林務局表示，大貓熊是野生動物保育公告的瀕臨絕種野生動物。（圖／CFP）

對於大陸預備提供2隻熊貓給高雄市動物園，林務局副局長楊宏志表示，大貓熊是野生動物保育公告的瀕臨絕種野生動物，也是瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（又稱CITES）附錄一的物種，其輸入案必須依前述兩規定辦理。

林務局進一步說明，也就是高雄市政府若要執行該事，必須依照野生動物保育法第24條第1項規定，野生動物的活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關之同意，不得輸入或輸出。及第2項，保育類野生動物之活體，其輸入或輸出，以學術研究機構、大專校院、公立或政府立案之私立動物園供教育、學術研究之用為限。

▲林務局強調，地方政府必須依規定辦理輸入手續。（圖／CFP）

楊宏志指出，如符合前述規定資格，應續依施行細則第26條規定，檢附相關資料送地方政府，經所在地直轄市、縣（市）主管機關初審並轉中央主管機關同意後，始得依有關規定辦理輸入手續。至於審查時間有多久？楊宏志說，這就要看送來的資料，一定要符合前3項規定，一切都依程序審查辦理。