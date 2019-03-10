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女生結帳神久！他模擬逛超商「35句OS」…結帳場景準炸　網笑：根本本人

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▲▼小七隱藏版冰淇淋 。（圖／資料照）

▲鄉民問「為什麼女生結帳可以結這麼久？」（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一位鄉民日前發文抱怨，說他到超商繳費時，前面的女客人結帳動作超慢，「找個零錢一塊一塊慢慢拿，是沒看到後面很多人在排膩？」忍不住PO文問，「為什麼女生結帳可以結那麼久？」貼文吸引另一名網友回文，精準分析女孩子逛超商的心境變化，讓其他人紛紛笑說「怎麼這麼有畫面」、「你根本是女的吧？」

一位鄉民先是在PTT的Gossiping板上發問「為什麼女生結帳可以結那麼久」，忍不住抱怨「為什麼結帳前不會把錢大guy算好，要等輪到妳才開始慢慢掏錢啊？」另一位網友看到文章後便回文，直說「認真回，這種人男女都有，但女人真的佔了將近8成」。

請繼續往下閱讀...

這名網友表示，雖然不是全部女性都「屎尿一堆」、「買個東西拖拖拉拉一堆毛」，但有部分原因來自「她們心思細膩、常常想些有的沒的」。他說，身為女性觀察家的他，稍微模擬一次女孩子逛超商的心境變化。

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▲▼購物,血拼,買東西,逛街,選購。（圖／pixabay）

▲許多人都受不了進入「購物模式」的女孩子。（示意圖／pixabay）

首先是走進超商時，她們內心可能會浮現的各種OS「剛剛店員是不是在瞄我？」「等等超商味道會不會沾到？」「會不會在711遇到xxx啊？」「不知道我剛剛吃東西口紅有沒有掉？」「這間超商有廁所嗎？」「剛剛路邊那女的頭髮也太醜。」「怎麼我的限時動態那麼少人看？」「我剛剛有拔鑰匙嗎？」

接著是挑商品時的情境，「拿鐵半糖和少糖哪個比較不會胖？」「鮮奶茶和奶茶哪一個比較好喝啊？」「我現在買了御飯糰等等會不會吃不下？」「關東煮的湯喝不完很難處理耶！」「吃大亨堡應該會把口紅弄掉吧？」「哪個婊子沒有把我的限時動態看完？」「最近是不是沒有照片可以發了？」「旁邊那男的應該有在偷看我。」

最後結帳在排隊時則是，「剛剛那個人是不會快一點嗎？」「結帳完不靠旁邊硬要往後轉。」「我買這樣應該吃得完吧？」「我剛剛是不是還有要買什麼？」「到底今天怎麼沒什麼人看我限時動態？」「粉絲人數少兩個，X的賤貨。」「xxx都沒有按我愛心，是不是封鎖我了？」「我的口紅等等要找地方補一下。」「後面那個阿北味道也太臭。」

▲▼ 超商人龍 。（圖／記者徐文彬攝）

▲結帳時，常因為有人掏錢掏很久，讓隊伍變很長。（示意圖／記者徐文彬攝）

而結帳時，被店員提醒價格「小姐！總共是173元」的時候，她們才開始翻包包，「奇怪我的錢包怎麼在那麼下面？」「欸這支眉筆我找了好久。」「煩耶挖不到錢包。」「奇怪我衛生棉怎麼用那麼快？」「我要給他兩百塊嗎？還是再給23找50？」「奇怪零錢包不是在裡面嗎？」「好煩喔！上次吃的巧克力怎麼還在裡面啦？」「欸？沒有零錢了喔？」「對了我指甲油再來要塗哪支？」最後再加一句「啊哪個臭婊子沒來按我讚？」

網友最後還說，如果換成男生，就會是「噢X！我要喝可樂」→「從口袋拿出零錢，結帳。結束」。看到貼文後，其他人紛紛留言「有畫面給推」、「找錢包那段跟我朋友一樣笑死」、「這種女生才不會拿23找50」、「這篇真的吉掰，恍然大悟」、「畫面一個個浮現」、「這篇真的世紀優文」、「內心戲你怎麼都知道」、「你根本本人吧？」

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關鍵字：結帳,超商,買東西,PTT

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