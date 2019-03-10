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PTT貼文「麻煩幫我收拾一下」！台中男消失30分鐘...旅館上吊身亡

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▲▼台中男上吊輕生。（圖／翻攝自PTT）

▲台中男上吊輕生。（圖／翻攝自PTT）

地方中心／台中報導

網友ppd08於10日在PTT上寫道「我在這裡，麻煩幫我收拾，感謝」，接著人就不在線上，其他人丟水球也都沒有回覆，讓眾人非常緊張，紛紛在下面留言「不要想不開啊」。警方在稍早證實，這名網友已經上吊身亡，目前已經通知家屬，之後會報請檢察官相驗。

網友ppd08暱稱為「出賣靈魂換啤酒」於10日上午10時3分以「麻煩幫我收拾一下」為題貼文。貼文一出馬上引起大家關注，有網友機警發現他似乎是有想要輕生的意圖，立馬與照片中的汽車旅館聯繫，告知旅館有房客欲要自殺，不料對方卻表示「請自行去報警」就把電話掛掉了。

眾人相當擔心，多通報案電話湧入警察局；方才《ETtoday新聞雲》記者致電警方，證實該名網友已經上吊身亡。警方指出，這名男子家住台中，先前沒有自殺紀錄，關於輕生的原因還尚待調查。

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PTT貼文「幫我收拾一下」網急報警…台中男旅館上吊亡

關鍵字：上吊,輕生,PTT

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