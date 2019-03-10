　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼成家,傢俱,購物,宜家家居,IKEA（圖／記者張一中攝）

▲許多男女會透過交友軟體認識對方。（示意圖／記者張一中攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲雪梨一名華裔女醫生丹妮斯·李（Denise Lee）透過交友軟體約砲後，竟開始瘋狂纏上男子霍爾伯頓（Matthew Holberton），還展開了為期8個月的跟蹤、9000多條訊息騷擾，讓霍爾伯頓崩潰提告。

綜合外媒報導，40歲的丹妮斯2015年9月透過交友軟體「Tinder」跟霍爾伯頓結識後，兩人發生了2次性關係；丹妮斯馬上暈船，急得跟對方索求感情、肉體，嚇得男方直接逃跑。

霍爾伯頓在法庭上指出，他曾多次告訴丹妮斯要停止兩人的關係，但對方卻完全聽不進去，且發來的訊息還越來越可怕，除了嘲笑霍爾伯頓的性能力之外，還揚言要讓對方身敗名裂、付出代價；而他也在接收到這些訊息後告訴丹妮斯，她「就像海星一樣纏人」，沒想到對方不但沒有停息，反而變本加厲、憤怒地說「我不會接受這種侮辱的！」

▲▼愛情,情侶,男女,劈腿,分手。（圖／翻攝自pakutaso）

▲霍爾伯頓認為丹妮斯像海星一樣纏人。（示意圖／翻攝自pakutaso）

霍爾伯頓說，丹妮斯除了騷擾她之外，連她的家人資訊都被蒐集，甚至新女友也接到丹妮斯的訊息，嚴重的跟蹤狂行為讓他一度想要自殺。

報導指出，丹妮斯目前被指控威脅、騷擾他人、以及違反國內家庭暴力令等9項罪名；也將由地方法官Michael Barko於29日在地方法院舉行聽證會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
媽帶小孩搭自強號！買親子車廂票被霸占　台鐵車長「18字羞辱」
影片曝光／國道遊覽車遭撞2次側翻轉180度　9歲男童自行爬出
快訊／連日大雨！桃機跑道驚見45公分長凹洞　航班緊急改跑道起
擠那邊8cm膿包！女痛炸「海豚式激叫」　男友開「交疊大絕」醫

關鍵字：女醫師,澳洲,榨乾

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／巡邏隊在邊境逮到超爆多人　牆蓋起來會很有用！

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

「骨灰級總統」中風還想選第5任　阿爾及利亞50萬人爆氣示威

慧眼看天下／民主黨掌眾院優勢　磨刀霍霍向川普

時速80海面飛行！日高速水翼船撞「不明海生物」　87人輕重傷

慧眼看天下／為彈劾川普？　民主黨全方位調查猛攻

超肥巨蟒從天花板掉下來　長7公尺「比3個人還高」嚇壞屋主

華府委內瑞拉特使表態　美國不會「武力運送人道物資」

男女同工不同酬是重點！世銀：全球只有6國平權　台灣排39東南亞最高

美官員曝川習4月見　川普再談美中磋商：股市將大漲！

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

張嘉倪老公真的是王思聰朋友　首曝買超身分！網認證：高富帥無誤

川普推特語錄／巡邏隊在邊境逮到超爆多人　牆蓋起來會很有用！

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

「骨灰級總統」中風還想選第5任　阿爾及利亞50萬人爆氣示威

慧眼看天下／民主黨掌眾院優勢　磨刀霍霍向川普

時速80海面飛行！日高速水翼船撞「不明海生物」　87人輕重傷

慧眼看天下／為彈劾川普？　民主黨全方位調查猛攻

超肥巨蟒從天花板掉下來　長7公尺「比3個人還高」嚇壞屋主

華府委內瑞拉特使表態　美國不會「武力運送人道物資」

男女同工不同酬是重點！世銀：全球只有6國平權　台灣排39東南亞最高

美官員曝川習4月見　川普再談美中磋商：股市將大漲！

遊覽車翻覆33輕重傷！22歲黑車男突入中線「連撞2次」　畫面一曝光網罵翻

川普推特語錄／巡邏隊在邊境逮到超爆多人　牆蓋起來會很有用！

《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你失眠的書

中華女壘備戰東奧　壘協與熊野市簽約盼更多交流

突PO「畫押聲明稿」！買1.5萬情侶照變16萬　他逆轉道歉了

杜絕特種場所聚眾鬥毆滋事　基隆警代局長親督百警擴大臨檢

吳奇隆罕見曬照為劉詩詩慶生！　「結婚4年第一次」閃瞎網友：大半夜嚇到我了

張嘉倪「現場未P畫面」曝光！　一看膚色…網驚：好黑喔

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

國際熱門新聞

日高速船撞海洋生物　87人輕重..

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被..

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動..

巨蟒從天花板掉落　長7公尺嚇壞

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

男童破傷風住院57天　帳單25..

牧師秀「水上行走」...慘遭3..

50萬平民上街　抗議總統選第5..

婦患罕病「全臉變形」被逼與狗睡

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

家門前有遊民睡覺　近看竟是獨子..

比特犬攻擊母女　勇男救命遭咬死

《飛狼》男主角詹麥可文生去世

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召..

更多熱門

相關新聞

比特犬攻擊母女　勇男救命遭咬死

澳洲40歲男子阿瑪托（Colin Amatto）為了拯救一對母女，在家中獨自和2隻咬傷人的惡犬搏鬥，結果耳朵、頭、胸和腹部多處被咬而受到重傷。5周後，由於阿馬托的傷勢過重造成心臟衰竭，家屬最後忍痛同意拔管，「我們希望家人朋友們能幫助我們，一起讓阿馬托有個英雄式的告別。」

憂鬱男暗戀女醫師　暗裝GPS追蹤判30日

雪梨大學「觀光客」爆增

帶肉品入境要罰錢！英學者：嚇到翻包包

2022杭州亞運納入大洋洲國家

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

日高速船撞海洋生物　87人輕重傷

媽買親子車廂票被霸占　台鐵車長18字羞辱她嚇呆

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

死困電梯！抬頭一看…白衣鬼母子陰笑

遊覽車翻覆影片曝光　男童自行爬出

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面