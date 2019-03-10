北部「入伍專車」開到台南大內　退伍弟兄：車上和守靈一樣安靜

▲台南大內新訓中心外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

您還記得當兵入伍第一天的光景嗎？通常役男到新訓中心報到，都會坐各公所提供的「包車」，像是遊覽車或火車等。現在有網友回憶當時在車上的情景，結果大家紛紛說「通往陰間的接駁車超安靜的」、「我上車後才了解為什麼會被叫靈車，真的安靜」、「火車上的便當就像槍決執行前最後一餐」。

有網友日前在PTT發文說，「在北車看到一堆光頭坐在地上，頓時畫面湧現，想到新訓報到車上大家不是睡死，不然就是臭臉、狂講電話、還有偷哭的。有一種真的超靠北，不知道在自嗨什麼、講話超大聲、然後狂找左右兩邊聊天，啊你要不要乾脆來帶動唱一下？這是掩飾內心緊張的一種展現嗎？」

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▼通常新訓都是新兵最痛苦的時期。（圖／示意照／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

對此，許多退伍弟兄回憶，「新訓從北部坐遊覽車到大內，這台車和守靈一樣安靜」、「新訓從區公所出發到大內，整車跟死人一樣，臉還越來越臭」、「剛上車大家還有說有笑，一下交流道馬上到營區，大家氣氛一片安靜」。

大家七嘴八舌表示，「宜蘭火車站到金六結我坐過最安靜的遊覽車」、「我還記得當時火車上坐我旁邊的一直在畫畫，火車上的便當就像槍決執行前最後一餐」、「記得在遊覽車上看司機開到精北營區心涼了一半，還好去到天堂連」。

有人則說，「整個就像出殯一樣，還記得在新訓時寫在第一篇大兵，還被班長拿出來講你們不講話是要出殯了是不是啊？我跟國中同學坐一起，高速公路還能聊天，下交流道時只講了『司機先生能開慢一點嗎』？這台車就沒人說過話了。」

▼新訓還要進行操槍術。（圖／資料照／翻攝國防部後備指揮部）