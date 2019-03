嫌開贓車拒捕！美警趴引擎蓋「7秒狂開15槍」近距離擊斃　網怒：謀殺

▲警官史塔克斯(Charles Starks)開槍時,人並沒有站在車子前方。(圖/翻攝自LEPD youtube)

記者張靖榕/綜合外媒報導

美國阿肯色州(Arkansas)日前發生一起疑似警察執法過當案件,30歲非裔男子布萊克夏爾(Bradley Blackshire)涉嫌開贓車拒捕,遭到警官史塔克斯(Charles Starks)近距離7秒內連開15槍而不治身亡。整起事件讓許多美國人質疑史塔克斯是「謀殺」;警局臨時主任布利(Wayne Bewley)則要求民眾冷靜,一切將會依正當的程序處理。

綜合外媒報導,阿肯色州小岩城(Little Rock)警方2月28日獲報,一名非裔男子正在路上開著偷來的車,當2名警員趕到時,對方正把車停進一處開放停車場。警官史塔克斯下車走到布萊克夏爾車旁,要求對方立刻下車,但被對方以「我做了什麼」、「你要為了什麼開槍射我」等理由拒絕。

▲▼史塔克斯總共連開了15槍。(圖/翻攝自LEPD youtube)

當布萊克夏爾將車往前開時,史塔克斯立刻拔出槍,同時大喊要對方下車,接著就朝駕駛座連開4槍,繞到還在緩慢前進的車前,趴在引擎蓋上又連開11槍;另一名警官辛普森(Michael Simpson)則是開車衝撞贓車,要讓布萊克夏爾停下車來。當時車上副駕駛座還坐著一名白人女子,在槍擊發生後,她配合警方要求,還爆料布萊克夏爾的身上有槍,自己則是剛才坐上這台車。

事件引發爭議,有人指出,史塔克斯根本就沒有按照程序,要布萊克夏爾先出示行照和駕照,就直接大喊著要對方下車,「這根本不能接受」,而且史塔克斯一開始是「站在車旁」,當車子緩慢前進時,他才「跑到車前」趴在引擎蓋上開槍,裝出一副對方要把他輾過去的樣子,「警官史塔克斯是個殺人犯」。不過也有人認為沒有不妥,「是小偷開著偷來的車,拒絕下車又想要把他輾過去的,100%支持警察!」

He started shooting while he was standing on the SIDE of a car moving slowly then he ran in front of the car and layed on the front hood as if he was being ran over just to shoot him some more. SMH

Officer Charles Starks murdered #BradleyBlackshire smhhttps://t.co/WB7cqAMhKd