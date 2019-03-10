超商店員「微波厚襪」邪笑！一轉身...再惡搞熱飲櫃　網怒幫高調：欠教訓

▲店員竟把襪子放進微波爐。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一名網友今早在IG上看到惡搞影片，有位超商店員竟將襪子放進微波爐加熱，連熱飲櫃也不放過，除了非常不衛生外，嬉鬧的態度更惹怒大票鄉民，大罵「高調一下啊，低端人口欠教訓」、「請為自己的愚蠢行為付出代價」；也紛紛揚言肉搜白目店員。

「感覺會有味道！」網友在PTT八卦版發文說道，只見該名店員將襪子放入微波爐加熱後，接著又塞進熱飲櫃；更傻眼的是，他將一連串脫序行為拍下曝光，甚至對著鏡頭露出詭異笑容。

請繼續往下閱讀...

原po表示，他平常都會到超商吃東西、喝飲料，很多人也會，所以他立刻截圖存證，就是希望店家可以重視，避免有類似事情再發生，「這也讓我瞬間聯想到，日本前一陣子因為店員而受創的餐飲業新聞......。」

▲畫面惹怒大票網友。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「智商堪慮」、「開除員工+更換新品微波爐+密集店家督導」、「領時薪要什麼素質」、「標準的作死，拍完後上傳」、「大概又是學店生」、「看起來就是屁孩」、「天線寶寶說再見」。

事實上，日本橫濱之前也有一名超商男店員，趁沒有客人的時候，直接從鍋中夾出熱騰騰的關東煮塞進嘴裡，再吐出來赤手接住，噁心行徑受到撻伐，最後不論是該員工還是協助拍攝的人，都遭到解雇；而業主也強調，已將那鍋關東煮倒掉，並將鍋子重新清洗乾淨了。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！