　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商店員「微波厚襪」邪笑！一轉身...再惡搞熱飲櫃　網怒幫高調：欠教訓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲超商店員「微波厚襪」邪笑！一轉身...再搞熱飲櫃　網怒幫高調：噁爆。（圖／翻攝自PTT）

▲店員竟把襪子放進微波爐。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一名網友今早在IG上看到惡搞影片，有位超商店員竟將襪子放進微波爐加熱，連熱飲櫃也不放過，除了非常不衛生外，嬉鬧的態度更惹怒大票鄉民，大罵「高調一下啊，低端人口欠教訓」、「請為自己的愚蠢行為付出代價」；也紛紛揚言肉搜白目店員。

「感覺會有味道！」網友在PTT八卦版發文說道，只見該名店員將襪子放入微波爐加熱後，接著又塞進熱飲櫃；更傻眼的是，他將一連串脫序行為拍下曝光，甚至對著鏡頭露出詭異笑容。

請繼續往下閱讀...

原po表示，他平常都會到超商吃東西、喝飲料，很多人也會，所以他立刻截圖存證，就是希望店家可以重視，避免有類似事情再發生，「這也讓我瞬間聯想到，日本前一陣子因為店員而受創的餐飲業新聞......。」

▲超商店員「微波厚襪」邪笑！一轉身...再搞熱飲櫃　網怒幫高調：噁爆。（圖／翻攝自PTT）

▲畫面惹怒大票網友。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「智商堪慮」、「開除員工+更換新品微波爐+密集店家督導」、「領時薪要什麼素質」、「標準的作死，拍完後上傳」、「大概又是學店生」、「看起來就是屁孩」、「天線寶寶說再見」。

事實上，日本橫濱之前也有一名超商男店員，趁沒有客人的時候，直接從鍋中夾出熱騰騰的關東煮塞進嘴裡，再吐出來赤手接住，噁心行徑受到撻伐，最後不論是該員工還是協助拍攝的人，都遭到解雇；而業主也強調，已將那鍋關東煮倒掉，並將鍋子重新清洗乾淨了。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
噁爆！超商店員「臭襪子丟進微波爐」　一轉身再放熱飲櫃
PTT貼文「幫我收拾一下」網急報警…台中男旅館上吊亡
吳亦凡NBA強碰陳冠希！現場影片外流…網一看傻了：在對罵

關鍵字：超商,微波,襪子,超商店員,惡搞,熱飲櫃,噁心,PTT,屁孩,白目,肉搜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

「怎麼說走就走！」女兒放下國考講義上吊...老父破門抱屍哭斷腸

影／移工推輪椅聽音樂！98歲爺「腳趾磨爛」爆血…孫氣炸：都見骨了

擠那邊8cm膿包！女痛炸「海豚式激叫」　男友開「交疊大絕」醫秒傻

影／家裡冰箱找到「黑色烏魚子」　他順手丟掉媽媽氣了10天！網笑：傻傻的

女人才懂！月經沒來奔藥局…一買「霍格華茲魔法棒」秒噴血　3千網讚：超靈

影／北部「入伍專車」開到台南大內　退伍弟兄：車上和守靈一樣安靜

影／嫌開贓車拒捕！美警趴引擎蓋「7秒狂開15槍」近距離擊斃　網怒：謀殺

女生結帳神久！他模擬逛超商「35句OS」…結帳場景準炸　網笑：根本本人

高雄旅展搶搭土包子熱　「韓包袋放」搞笑禿頭套搶日本機票

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

女生結帳神久！他模擬逛超商「35句OS」…結帳場景準炸　網笑：根本本人

高雄旅展搶搭土包子熱　「韓包袋放」搞笑禿頭套搶日本機票

弱勢生甄選入學較優勢？台大教授批招聯會欺騙大眾　荒謬言論動機不單純

超商店員「微波厚襪」邪笑！一轉身...再惡搞熱飲櫃　網怒幫高調：欠教訓

商業周刊／熬過裁員200人風暴　他變新光三越App推手

台灣燈會創作再報捷！「一鹿屏安」、「和屏共好」赴大馬展出

影／粉色全罩掰了！她牽車一看「+9交換禮物」爆傻眼　網笑噴：算有良心

大陸送2隻熊貓給高雄！韓國瑜要先過農委會這3大關卡

桃機急修「南跑道凹洞」6hrs...延誤121航班　酷航最慘誤點9hrs

前10名私立高中職學生數曝光！這所只剩1人　教團建議董事會這樣做

民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

希特勒寶藏下落曝光！日記揭28噸黃金藝術品　藏遍波蘭11處

奶油臘腸小短手狂揮「虔誠拜拜」　神明保佑我有好多肉肉

中職熱身賽／鄭鎧文2分砲炸裂　5局結束獅5：2象

小三通落地簽人數破新高　開放陸處級以下官員盼再引消費力

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

參加西藏抗暴60周年遊行　羅文嘉：對和平協議感到不可理解

這批堅果好毒！ 國際刑警查跨國販毒　起獲2.1億安毒逾50公斤

女乘客路旁尿尿…他就硬了「來一發」挨告　小黃運將：性交易

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

生活熱門新聞

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

入伍專車開到大內　「和守靈一樣..

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴..

北北基12縣市大雨特報　冷氣團..

軍人男友飆車撞飛！她毀容遭拋棄..

媽買親子車廂票被霸占　台鐵車長..

她全身麻醉開刀！男友渣爆：自己..

死困電梯！抬頭一看…白衣鬼母子..

全台雨狂下「週日最濕」！氣象局..

阿公愛買黑輪　原PO曝「真相」..

男告白手機慘摔壞！維修員神助攻

人家休息他車就停騎樓　過來人教..

「爸，對不起」離家女觀落陰哭癱

北捷五線臉書爆紅　新蘆線很8＋..

更多熱門

相關新聞

PTT貼文「幫我收拾一下」　男旅館上吊亡

網友ppd08於10日在PTT上寫道「我在這裡，麻煩幫我收拾，感謝」，接著人就不在線上，其他人丟水球也都沒有回覆，讓眾人非常緊張，紛紛在下面留言「不要想不開啊」。警方在稍早證實，這名網友已經上吊身亡，目前已經通知家屬，之後會報請檢察官相驗。

入伍專車開到大內　「和守靈一樣安靜」

ATM領2萬現金！鈔票「20張→200張」他傻眼

櫻花季限定版小熊維尼限量1萬個

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

鄧紫棋代言高雄破局內幕

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

入伍專車開到大內　「和守靈一樣安靜」

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面