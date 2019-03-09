日本「風車拉麵」職人Eigo和平島下廚　民眾：不用去沖繩了

▲ 日本「風車拉麵」職人Eigo親煮，和平島吃得到道地沖繩拉麵。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但在島上留下許多當時的故事。和平島公園9日下午舉辦「和平島公園×沖繩風車拉麵快閃日」，來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki限量供應「風車拉麵」，讓民眾吃到滿滿幸福感。

來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki桑，來台親自煮「風車拉麵」與民眾分享，現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。民眾說，品嚐著道地拉麵，彷彿置身在日本沖繩一樣。

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Eigo Miyazaki桑說，10日還有一場，從上午11時30分至下午2時30分。「在日本90歲以上的老人會得到風車當禮物，收到了風車身體也會像孩子般越來越健康，充滿了幸福的意味！」聽Eigo Miyazaki桑解釋著「風車拉麵」取名的由來

Eigo桑選用基隆和平島當地海產，長時間熬煮濃厚而成的湯頭，口感Q彈的拉麵，鋪上炭火現烤的五花肉，用味蕾感受來自沖繩的幸福滋味！民眾跟著三線琴的節奏，一起哼唱琉球民謠，每個人都能帶回滿滿的祝福與回憶。

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▲ 日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲ 現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。（圖／記者郭世賢翻攝）