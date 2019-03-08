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欣興電子總經理李長明　當選台灣電路板協會第10屆理事長

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▲欣興電子總經理李長明(前排右五)，當選台灣電路板協會第10屆理事長。（圖／台灣電路板協會提供）

▲欣興電子總經理李長明(前排右五)，當選台灣電路板協會第10屆理事長。（圖／台灣電路板協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣電路板產業在全球佔有重要一席之位，甫當選台灣電路板協會(TPCA)第10屆理事長的欣興電子總經理李長明指出，將帶領新的團隊持續為TPCA會員及產業努力，期延續產業白皮書的能量，爭取政府支持，並透過協會多元的平台來整合產業資源，以求達到「2020，兆元產業」的願景，讓台灣的PCB產業永續發展，持續躍居全球。

台灣電路板協會8日指出，協會成立迄今21年，每3年舉行理監事及理事長改選，由於2018台灣PCB產業鏈總產值已達9583億，成長達5.6%，因此經由協會選出實力堅強的領頭羊，帶領台灣的電路板產業持續發展，穩健邁向兆元台幣新里程碑，受到相當大的注目。▲欣興電子總經理李長明(前排右五)，當選台灣電路板協會第10屆理事長。（圖／台灣電路板協會提供）

▲台灣電路板協會第10屆監事當選人。（圖／台灣電路板協會提供）

今年的協會理事長選舉，7日在桃園中壢區南方莊園召開會員大會，舉行理監事及理事長改選。經過激烈競逐，選出15名理事、3名副理事，5名監事及1名副監事，由欣興電子總經理李長明高票當選理事長，志聖工業董事長梁茂生及良達科技總經理林武宗當選副理事長，宇泰公司總經理游新基當選常務監事。

▲欣興電子總經理李長明(前排右五)，當選台灣電路板協會第10屆理事長。（圖／台灣電路板協會提供）

欣興電子創立於1990年1月25日，是台灣一家以印刷電路板製造起家的電子公司，為聯華電子的責任企業，曾一度是世界排名第一的印刷電路板生產商。總部設於桃園市龜山工業區。

▲欣興電子總經理李長明(前排右五)，當選台灣電路板協會第10屆理事長。（圖／台灣電路板協會提供）

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關鍵字：台灣電路板協會,第10屆理事長,欣興電子總經理李長明

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