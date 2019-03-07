台灣電路板協會《迎向5G高峰會》　邁向兆元總產值新里程碑

▲台灣電路板協會21周年會員大會，舉辦「電路板產業永續與安全宣言」簽署儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣電路板協會(TPCA) 7日於桃園市南方莊園舉辦21周年會員大會，由理事長吳永輝主持。會中進行《迎向5G高峰會》暨「電路板產業永續與安全宣言」簽署儀式，宣示PCB產業鏈展現致力提升綠色永續競爭力之決心。由於2018台灣PCB產業鏈總產值已達9583億，成長達5.6%，協會並期勉台灣電路板產業，今年穩健邁向兆元台幣新里程碑。

台灣電路板協會指出，台灣PCB產業的發展，自1969年美商安培於桃園設立第一家PCB廠，至今已發展超過半個世紀。為了凝聚產業共識，台灣電路板協會於1998年3月成立，至今已邁入第21個年頭，在歷任理事長的領導之下，為產業資源做最有效的整合、發揮，厚植了台灣PCB產業的競爭力。

▲▼台灣電路板協會21周年會員大會，舉辦「電路板產業永續與安全宣言」簽署儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

今年為協會創立邁入第21年，綜觀未來台灣電路板產業的發展，有機會亦有挑戰，機會面為期待5G商轉帶動換機潮，挑戰面亦須關注國際詭譎多變的產業變化，如全球電路板產業的競合與消長與中美貿易戰下的機會與威脅。

因此，在今天的21周年會員大會上，協會為會員代表規劃「迎向5G高峰會」主題論壇，邀請標竿人物引領下世代通訊的商機探討。「電路板產業永續與安全宣言」簽署儀式，由經濟部工業局長呂正華、環保署副署長沈志修與TPCA理事長吳永輝等人士共同來簽署產業宣言，約400多位會員到場觀禮，同時進行該會理監事和理事長選舉。