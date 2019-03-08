防越南客再脫逃！「觀宏專案」增3大防線　3/15重啟57家申請

▲去年12月底，台灣爆發越南團有史以來最大脫團事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者曹悅華／台北報導

去（107）年12月底，台灣爆發越南團有史以來最大脫團事件，如今2個月過去了，觀光局公布「觀宏專案」新增的3大防線，以免事件重演，並於15日重啟越南套裝旅行團申請，首波恢復57家指定組團社送件。

觀光局表示，配合「觀宏專案」越南組團社來台重新檢討後，業經跨部會協商確認，在新的精進管理機制下，奉行政院核定後，已修正公告「觀宏專案」新作業規範，並訂3月15日重啟越南套裝旅行團申請，首波恢復57家指定組團社送件，指定名單將公告於本局行政資訊網。

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▲觀宏專案增加3大防線。（圖／記者彭懷玉攝）



本次「觀宏專案」修正規定業於本年2月27日於交通部觀光局行政資訊網公告。修正內容有三點：

（一）加重組團旅行社退場條款，經發現違常事件，如借牌、併團、逾期停留等情節重大者，立即除名。再者，發生脫團、逾期停留、行方不明團員達三人者，暫停其送件資格2個月；達六人者，立即自本專案指定旅行社除名。

（二）國內接待旅行社應配合管控及通報義務，未依限核實通報滿二次者，於該年度內不得接待觀宏專案團體。

（三）配合境管作業需要，申請文件增列組團與接待旅行社合約、旅客訂票訂房紀錄，明訂入境即時通報，脫團應於事發2小時內完成通報等，加強入境後管控追蹤。



「觀宏專案」係東南亞旅行團來台簽證便利的善意措施，本次公告之越南指定組團旅行社名單，係經觀光局與越南國家旅遊總局協助了解各該組團社之營運情形，擇紀錄良好者優先恢復。配合本次修正及因應台灣永續觀光發展實需，試辦期延長至109年12月31日止。

為維護觀宏專案正常運作，觀光局再次呼籲國內旅行業者協力預防脫團與通報為應盡義務。另各旅行業者仍可按一般簽證方式送客來台。未來觀光局將循官方合作機制，如台越觀光合作會議，會加強台越雙邊觀光安全合作等工作。