殯儀館上課、冰櫃陪讀！酒駕累犯「震撼教育」首開課　76人無人翹課

▲酒駕累犯「震撼教育」今在板橋殯儀館正式開課。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣酒駕事件頻傳，為有效嚇阻酒駕累犯，交通部公路總局推動「震撼教育」，板橋監理站將與板橋殯儀館合作，安排學員在殯儀館上酒駕道安課，並將禮儀廳布置成靈堂氣氛，甚至會遠方觀看大體冰櫃，而今（7日）是第一天「開課」，總共76名學生，沒有任何一個人在接收到消息後落跑。

請繼續往下閱讀...

公路總局表示，因考量尊重酒駕者接受度，所以昨（6日）有先告知參加講習的76位酒駕累犯（原77位，1位在很早前就先請假），也提到若不想去可以改日再補上沒關係，同時提醒欲參與者可攜帶紅包袋和艾草等，76人全部同意參加。

▲台中上月初發生酒駕累犯奪命悲劇。（圖／記者陳玉翻攝）

據了解，76人先在板橋殯儀館外圍參訪，聽取大體入館流程以及告別式解說，時間約50分鐘，之後到一般舉辦告別式禮儀廳上課，同樣約50分鐘，不過礙於經費跟風俗禮儀，同時考量酒駕累犯心理感受，在館方建議下，今並未如同先前所說，將禮儀廳布置成靈堂樣子授課，但的確有蓋布「冰櫃」。

公路總局監理組表示，每個監理所都有個別規劃課程的權利，這次是板橋監理站辦理，會進一步詢問狀況，也會請他們把這次的經驗告訴給其他監理所，讓各地監理所決定要不要採用。板橋監理站也將在今下午4點對外說明上課情形。