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「再酒駕下次躺冰櫃就你」！講師備殯葬片撂狠話　76人都靜默了

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▲▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

▲酒駕累犯今首次至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

記者曹悅華／台北報導

今（7）是酒駕累犯第一次在殯儀館上課，由台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜擔任講師，一開始劈頭就問學員「有沒有參加過告別式」，接著用影片和照片和案例帶入正題，最後撂下狠話「再犯下一回躺在殯儀館的就是自己」，76名學員低頭不語，氣氛安靜嚴肅。

請繼續往下閱讀...

林美娜向《ETtoday新聞雲》記者還原40分鐘課程到底教了甚麼，她說一開始就是問學員「有沒有參加過告別式」、「印象深刻的三次告別式」，然後放影片「實習生的一天」，內容是3校實習生模擬殯葬禮儀過程，並請學員分享有無參加告別式的經驗。她說有2、3名主動舉手分享，林也舉自己在29歲參加自己好友告別式的經驗，告訴學員這樣的痛過了30年都難以忘懷。

▲▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

▲講師一開頭就問學員有沒有參加過告別式。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

林美娜接著警告學員「天災不可躲，人禍要命」，舉天災人禍為例，提到從普悠瑪號、蝶戀花事件可以了解到，危險駕駛有4種，酒駕、毒駕、疲勞駕駛和分心使用3C產品駕駛，都是人為因素，可以預防的。然後舉台灣酒駕防制社會關懷協會理事長、警員陳昭宏、植物人詹庭豪案例，說明酒駕給別人造成的傷害是一輩子的。

林美娜提到，過程中說最重的話，是要學員們想他們最愛的三個人，有沒有要跟誰說謝謝，有沒有要跟誰說對不起，如果生命來到最後一刻的話，還有什麼事未完的，未完的夢想，想要做的事，內心裡面對自己設想的這些事，來省思自己，是否還要這樣冒險。

▲▼酒駕累犯至殯儀館上課。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

▲講師最後撂下狠話，直言再酒駕下次躺冰櫃很有可能就是自己。（圖／取自臺灣酒駕防制社會關懷協會臉書粉專）

課程最後，林美娜撂下狠話，「千萬不可以再犯，再犯下一回躺在殯儀館冰櫃的有可能就是自己」，呼籲學員唯有珍惜自己，才不會有僥倖念頭，她也提醒，70公斤的男性喝完酒要24小時酒測值才不會超標，務必注意喝酒不開車，為自己也為他人好。

林美娜透露，來上課的以開車酒駕居多，裡面也有職業駕駛，老、中、青學員都有，而課程雖然嚴肅，但學員願意分享自己就是好事，希望透過這樣互動式的教學，讓學員記起教訓並感同身受，體認活在當下最重要，千萬別再犯了。

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關鍵字：酒駕,殯儀館,酒駕再犯,道安講習,新北市板橋殯儀館

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