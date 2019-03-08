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瘋狂課金！消基會轟逾7成手遊未揭「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

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▲▼消基會「知名手機遊戲未公布轉蛋開箱機率 新規尚缺完善」記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲消基會今舉行「知名手機遊戲未公布轉蛋開箱機率　新規尚缺完善」記者會。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

全世界瘋線上遊戲，新型態消費爭議隨之而來。今（108）年1月8日，「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」上路，消基會今（8）日舉行記者會，依據新規檢視時下熱門8款手機遊戲，是否有揭示付費轉蛋的抽獎機率、在遊戲官網和遊戲內消費頁面上，依法公告未成年未獲法定代理人同意之儲值可退費取消規範。結果發現逾7成手機遊戲沒揭露抽獎機率，其中「天堂M」兩項皆違反，依《消保法》最高可處30萬罰鍰。

消基會說明，這次挑選8款Android系統上熱門的手機遊戲，分別為「黑色沙漠M」、「龍之谷M」、「天堂M」、「石器時代M」、「RO仙境傳說」、「風之國度」、「seal 希望：新世界」、「烏托邦：起源」，只有「黑色沙漠M」、「風之國度」符合公布付費抽獎商品機率和未獲法定代理人同意之儲值可主張取消，其中「天堂M」是唯一兩項都不符合規定。

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▲▼消基會「知名手機遊戲未公布轉蛋開箱機率 新規尚缺完善」記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲此次共抽查8款手機遊戲。（圖／記者曹悅華攝）

消基會義務律師團律師許家華補充，本次調查共5款手機遊戲沒有公布隨機轉蛋開箱機率，包含「龍之谷M」、「天堂M」、「RO仙境傳說」、「seal 希望：新世界」、「烏托邦：起源」，而「天堂M」則違反《應記載及不得記載事項》，主管機關可依《消費者保護法》第56條之1，企業經營者使用定型化契約，違反中央主管機關依第十七條第一項公告之應記載或不得記載事項者，除法律另有處罰規定外，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

許家華說，多數的遊戲業者在灰色地帶遊走，從免費開始吸引消費者，再藉由「轉蛋」才能破關的心理，讓消費者轉為消費，進而在遊戲中瘋狂課金，因此消基會主張業者應完整公開中獎機率；另外，他也提到目前手機遊戲課金，都是在免費遊戲裡放虛擬寶物，吸引消費者花錢去破關，這個課金最容易涉及未成年人找家長信用卡盜刷，呼籲業者應完整落實，得以讓消費者要求退費。

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關鍵字：手機遊戲,天堂M,消基會,轉蛋機率,線上遊戲,定型化契約,寶物,課金

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