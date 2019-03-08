影／悲劇！下班春雨炸襲「全台有雨到週日」　氣象局：又有冷氣團要來

記者曹悅華／台北報導

悲劇！春雨繼續下不停！氣象局指出，雖然最冷的時間點已經過了，但全台會繼續有雨到週日（10），尤其週末兩天受到華南雲雨區東移及新一波鋒面接近影響，西半部和東半部有局部大雨機會，氣象局也提到，週日預計還有冷氣團要來，同時提醒今（8）下班時間會出現明顯降雨，出門務必攜帶雨具，以免淋成落湯雞。

▲上班族當心！下班時又要迎來新一波雨勢！（圖／記者林敬旻攝）

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氣象預報員劉人瑋表示，今受到華南雲雨區東移影響，水氣移入，傍晚開始又會有一波明顯降雨，提醒下班的民眾務必留意雨勢，而目前台北高溫17度、中部南部20到24度、東部19到22度，入夜後北部來到16度、中南部17到18度、東部則是18到19度，宜多添加衣物。

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

劉人瑋指出，今、明（9）兩天受到華南雲雨區東移的影響，全台有雨，週末西半部及東北部因為鋒面接近及通過，會有雷雨或陣雨發生機率，花東也會有短暫陣雨，週日過後還有新一波大陸冷氣團來襲，預計影響到下週二（12）清晨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今白天起至明日冷空氣雖然逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升很緩慢，北台灣仍感濕冷、其他地區亦偏涼微冷。