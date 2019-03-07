台虎函館返台班機「出包」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

▲台灣虎航函館返台班機出包讓旅客苦等1個多小時。（圖／台灣虎航提供）

記者曹悅華／台北報導

台灣虎航IT237航班今（7）日從日本函館飛回桃園機場，傳出旅客抵達後在飛機上受困1個多小時遲遲無法下機，據了解，是因為遇上桃園機場停機位全滿，加上滑行道暫時封閉，只好停在半路上等拖車救援，乘客感到相當無奈及不爽。

據悉，該班機抵台時遇到桃機停機位全滿、滑行道暫時封閉，只能在原地等拖車來接，前前後後耗時1個多小時，飛機遲遲無法靠橋，旅客和機組人員只能困在飛機上，完全動彈不得。

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台灣虎航回應，今日台虎IT237由函館回台的航班16:15於北跑道正常落地，然而桃園機場EC滑行道破洞，且於16:12已關閉該滑行道，當時台虎該航機由於距離貨機坪最近，考量桃機未明確公布滑行道再次開放時間，因而決議請求機場許可由貨機坪下旅客，以免旅客於機上久候。後經塔台許可並按指示，該航機遂滑行前往貨機坪，並且調度接駁車接駁旅客，期間該航班皆等候塔台指示。至17:10，EC滑行道重新開放，然而接駁相關通行尚未安排完成，因此台虎亦要求塔台優先處理台虎航班，後按指示由拖車拉行該航機經由EC滑行道回到B3空橋，並於17:27開始下客，並無報導指稱滑過頭之情事。