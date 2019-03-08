360度窺探「南迴公路S型秘境」！5大亮點曝　最快今年底通車

▲南迴公路S型秘境曝光。（圖／公路總局西濱南工程處提供）

記者曹悅華／台北報導

南迴公路最美秘境曝光！南迴公路拓寬改善工程於103年開始施工，預計今（108）年底通車，隨著360度美照曝光，關注度越來越高。公路總局西濱工程處表示，該路段有5大亮點，包含S型彎道、高達30層樓高橋墩、最高150公尺跨徑、長達4.9公里高架橋以及兩側豐富生態，讓人讚嘆不已。

公路總局西濱工程處表示，南迴公路拓寬改善工程於103年開始施工，最快今年12月20日通車，目前大致完工，只差隧道尚未開通，一旦開通就會對外開放。

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▲▼公路總局表示，該路段有橋墩高達61公尺，等於30樓高。（圖／公路總局西濱南工程處提供）

西濱工程處說明，該路段有5大亮點，包含全長6.3公里就有4.9公里高架橋、橋墩高達61公尺，等於30樓高、擁有最常跨徑150公尺、S行彎道以及兩側豐富的生態，西濱工程處坦言，也因為這些設計，施工過程非常辛苦，耗時5年才有辦法通車。

據了解，施工單位為了為維持生物通道，保護自然資源，避免驚擾在地野生動物及鳥禽棲息生態，特別採用「藏橋於林」設計理念，高架橋採中大跨徑橋樑佈設，橋墩基礎採用竹削護基與井式基礎，來減少開發面積，降低對於當地生態的衝擊。

▲公路兩旁生態豐富。（圖／公路總局西濱南工程處提供）

雖然現在尚未通車，若民眾要一睹這段藏橋於林的高架橋，從現有的省道台九線450.5公里處旁的土地公廟，往山谷裡頭眺望，就可以清楚看到這條公路美景，喜歡攝影的朋友一可以來捕抓這條美麗巨蛇。

▲▼南迴公路最美秘境。（圖／公路總局西濱南工程處提供）