韓國瑜2020到底選不選？潘恆旭再爆：不會參加國民黨初選





▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭日前因談到2020總統大選等政治議題，被高雄市長韓國瑜公開要求他少談政治，但他在8日接受廣播節目專訪時再度語出驚人地表示，韓國瑜不會參加國民黨內的總統初選。潘恆旭還充滿自信心地認為，只要是國民黨透過初選選出來的人馬，就一定會贏。

潘恆旭在2月25日參加「2019打狗包子爭霸賽」時，自爆被韓國瑜下「封口令」，要求他少談政治，還要他在清明節前不要針對政治發言，請大家要問問題在清明節之後。但為什麼挑清明節呢？韓國瑜回應，只是因為潘恆旭之前政治談太多，希望他謹言慎行而已，沒別的意思。

潘恆旭8日接受廣播節目訪問時，被問到「為什麼韓國瑜說2020不在考量範圍之內」，他一開始仍堅持回答，「這個（問題）我沒有被授權回答，因為市長有交代我說，對於2020的發言要特別謹慎，遇到2020的問題一定要慎言、少言，甚至當啞巴！」

▲潘恆旭。（圖／資料照）

對於被主持人虧笑說「那你未來四分鐘都要當啞巴，我們節目開天窗」後，潘恆旭又改口說，「我未來四分鐘不一定要當啞巴，但我的意思是說，基本上這件事情對市長來說…前天我陪他去台北工商協進會演講，我看到他在整個跟企業家的交流和對談裡頭，他心念的全是高雄，所以他百分之百的心力跟精神都放在高雄。有些企業家盼望他『更上一層樓』，但我覺得市長沒有流露企圖或嚮往，一點點都沒有，所以我覺得他現在是百分之百的心都在高雄。」

針對韓國瑜會不會參加國民黨2020總統初選的問題，潘恆旭先是愣了2秒，隨後答「你說我們家市長…？我們家市長不會。我覺得不會。」面對前新北市長朱立倫出來角逐2020總統大位，韓國瑜能否接受？潘恆旭爽快回答，「可以啊！因為我覺得國民黨只要最後透過初選程序出來的，2020一定會贏！」畢竟朱立倫真的很努力，民調也上來了。