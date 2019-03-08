遭控打韓國瑜是鄭文燦授意　王浩宇爆料「吳敦義曾拉攏當立委」

▲王浩宇、韓國瑜。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇常在臉書批評高雄市長韓國瑜，高雄市觀光局長潘恆旭8日接受電台專訪時則指出，一般解讀王浩宇會這樣做，是為了選立委，而且可能是桃園市長鄭文燦授意的。對此，王浩宇爆料，國民黨主席吳敦義曾承諾會推薦他當不分區立委。

王浩宇8日在臉書爆料，「既然潘恆旭爆料了，我就沒有保密的義務。 是的，國民黨吳主席曾經邀請我擔任『新媒體部主任』，甚至承諾推薦我當不分區立委，甚至想代表國民黨選中壢區立委也可以討論。」，但他明確拒絕了。

王浩宇還說，國民黨聲勢大好時，他都拒絕這麼好的機會，放棄可以直接當立委的機會，選擇繼續跟比較困難的本土陣營站在一起，「這就是我。」

針對潘恆旭指控打韓國於是出自鄭文燦授意，王浩宇稍早也在臉書發文指出，潘恆旭的指控非常嚴厲，其實他跟潘恆旭是老朋友了，雖然在不同黨派，過去還是常約吃飯研究政治行銷與網路聲量，彼此就算沒有你儂我儂，但也是相互認識與了解，韓國瑜的當選，潘恆旭是背後大功臣。

王浩宇表示，正因如此，他太了解潘恆旭的議題操作手法，潘恆旭是個優秀的廣告人、行銷人，但現階段他不認為潘恆旭是一個很好的首長，這段時間以來，潘恆旭的每一句發言、表現，沒幫韓國瑜加分，這部分相信連韓粉都無法否認，他建議潘恆旭應改變發言的習慣，否則任何失言對高雄的形象都是傷害。

王浩宇強調，之所以拿鄭文燦跟韓國瑜比較，並無任何授意，而是因為一個沈穩、低調、成熟的政治人物，正好可以凸顯現階段台灣造神運動的荒謬，「比誰都努力的人，能獲得的媒體版面遠少於柯文哲、韓國瑜。」