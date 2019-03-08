「不希望看到自家車手相撞」　游梓翔：國民黨應學F1奪冠哲學





▲欲出馬拼2020總統大選的朱立倫、王金平。（資料圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，國民黨內陸續湧出參選人馬，包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋等。世新大學副校長游梓翔認為，國民黨應該「學學F1賽車」，不希望看到自家車手相撞，讓其他車隊車手得利。

游梓翔說，高雄市長韓國瑜和他的團隊一直想把F1賽車帶進高雄，酸民當然少不了酸言酸語，但韓市長勇於面對引進世界一流賽事的大工程和大挑戰，應該得到更多鼓勵支持。說到F1，其實國民黨的黨內競爭也可以學一下F1。F1賽車有兩種冠軍：車手冠軍和車隊冠軍。F1賽車中的這幾件事，國民黨應該學學。

游梓翔表示，第一，車隊希望車手之一得到個人冠軍，但也希望車隊能擊敗其他車隊得到車隊冠軍。第二，車隊最不希望看到的就是自家車手相撞，讓其他車隊車手得利。第三，如果同一車隊有兩個隊友成為領先群，不讓對手進入領先群有時比領先的兩個隊友彼此競速更加重要。

游梓翔稱，第四，沒有奪冠希望的同隊車手，有時必須幫忙阻擋其他車隊車手，保護自己車隊的隊友奪冠。第五，沒有奪冠希望的隊友，還是有積分要爭取，這時個人奪冠不是他們的目的，一起讓團隊奪冠才是努力的目標。「如果一面協助韓市長引進F1，一面在運動哲學上學學F1，國民黨就值得大家喝采了。」

▼游梓翔。（圖／世新大學提供）