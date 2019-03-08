韓國瑜「一郎聚餐 」照片全曝光！　77張行程記錄完整還原真相

▲韓國瑜在接風宴上高歌。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇7日公布高雄市長韓國瑜在一郎餐廳用餐照片，並透露與會人員是國台網的工作人員，專責兩岸農產品買賣。這場聚會是在2015年國台網來台考察，在國台網舊版網站上留有完整的行程記錄報告，其中就有王浩宇所公布的照片。

從這80張的行程記錄來看，考察團是由中國生命科學會執行長高燕生領團，期間拜會了許多台灣政商大老，像是前教育部長吳清基、麗寶建設董事長吳寶田、親民黨前秘書長秦金生、前財政部長吳憶如等。該考察團也與立法院前副院長洪秀柱、蔣方智怡合影。

2015年11月10日，考察團接風宴設在新北市三峽的大板根溫泉會所，時任北農總經理韓國瑜出席餐宴，現場國台網董事長孟立中等6位成員，現場共15人與會。從簡報上的照片可以看到，現場席開2桌，照片也可看到韓國瑜與高燕生一同把酒高歌。

2015年11月11日，參訪團前往北農參訪，與會公司有中華生命科學會、中電華通、農產運銷公司、北京菜籃子集團、國台網有限公司，韓國瑜也親自向現場人員介紹北農運作。

該參訪團隨後行程也拜會桃園市長鄭文燦、時任高雄副市長陳金德、時任高雄市議長康裕成，最後在15日於一郎餐廳舉辦圓滿歡送宴，主辦單位為台北農產運銷股份有限公司。簡報上的照片也就是王浩宇所PO出。該行程最後在16日舉行研討會。

以下為陸參訪團行程完整簡報截圖：(點圖可放大)