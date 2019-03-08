鄭文燦授意打擊韓國瑜？王浩宇批：潘恆旭的指控非常嚴厲

▲王浩宇、韓國瑜。（圖／記者葉國吏攝）



政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇近日於臉書不斷批評韓國瑜，高雄觀光局長潘恆旭8日解讀，「王浩宇之所以這樣做是為了選立委，而且可能是桃園市長鄭文燦授意的」。對此，王浩宇認為「這個指控非常嚴厲」，並提醒潘恆旭「任何的失言，對高雄的形象都會是傷害」。

桃園市議員王浩宇爆料，高雄市長韓國瑜在擔任北農總經理時「幾乎天天都在喝酒」，7日進一步公布韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」，引發討論。

針對王浩宇不斷抨擊韓國瑜一事，潘恆旭接受電台節目主持人訪問時表示，「王浩宇之所以捧鄭文燦丶批韓國瑜，一般解讀是鄭文燦授意」，並認為王浩宇是為了競選立委，希望民進黨禮讓綠黨籍的王浩宇參選立委。

潘恆旭批評，如果王浩宇那麼關心高雄，可以到高雄選立委，「一定跟王浩宇競選到底」，要是王浩宇反駁批韓國瑜不是為了選立委，就請王浩宇宣布不會參選立委。

▲潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）



對此，王浩宇隨即在臉書抨擊潘恆旭「不是一個很好的首長」，他的每一句發言、表現，「其實並沒有辦法幫韓國瑜加分」，並喊話潘恆旭「任何的失言，對高雄的形象都會是傷害」。

王浩宇解釋，「之所以拿鄭文燦來比較韓國瑜，並沒有任何授意」，而是因為一個沈穩、低調、成熟的政治人物，正好可以凸顯現階段台灣造神運動的荒謬，比誰都努力的人，能獲得的媒體版面遠少於台北市長柯文哲、韓國瑜。