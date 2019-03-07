花蓮門諾「輔具銀行」開幕　身障者使用輔具可送到家

▲門諾基金會愛心輔具銀行盛大開幕，並同步開設「分行」，門諾基金會董事長陳永興（中）及花蓮縣長徐榛蔚出席開幕典禮。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾基金會愛心輔具銀行7日盛大開幕，並同步開設「分行」，為東部鄉親打造「找得到、看得到、用得到」的輔具服務平台！門諾基金會董事長陳永興表示門諾基金會成立輔具中心已經12年，在過去的經驗中體會到花東地形狹長，各鄉鎮的弱勢朋友路途不易，未來將輔具送到家，部落朋友也將能取得服務。

花蓮縣長徐榛蔚感謝門諾基金會長年深耕花蓮，服務鄉里、走入部落，也積極配合推動長照2.0政策，縣府期待未來與基金會協力合作，攜手為花蓮的輔具及長照服務挹注更多正向力量，提供更貼近民眾的服務，不落下任何一位鄉親，讓每一位鄉親都能感受到照顧與關懷。

門諾基金會執行長邱燕銀說明，輔具銀行以「再造、在地、再生」為核心概念，服務項目包括輔具租借、配送、維修、再生、募集、捐贈、整備等，目前以花蓮市輔具銀行為中心據點，將輔具服務同步送到吉安、壽豐、新城、秀林、玉里、卓溪、富里、瑞穗及東河等工作站，而台東成功與長濱的據點則在建置籌備中，未來希望將愛心輔具「分行」遍佈花東偏鄉，讓長者及身心障礙人士就近使用服務。

現場貴賓有三位輔具服務使用者特別到場參與活動，其中林旭雄先生從玉里遠道而來，他表示樂見愛心輔具銀行的開辦，也很滿意門諾的貼心服務，讓有需要的鄉親取得輔具更為便利。