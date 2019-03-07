iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

▲外傳蘋果將調整 iPhone 的售後維修政策，未來更換過第三方電池的用戶仍能享有官方的維修與保固服務。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

iPhone在使用一段時間後，電池常常會出現損耗的狀況，造成用戶出現不佳的使用體驗，許多用戶因此想藉由更換電池來賜予iPhone新生。但若是因為想省錢而選擇第三方維修，可能會導致iPhone無法繼續享有蘋果官方的保固及維修服務。但據外媒報導，蘋果有望針對這項政策進行調整，為部分更換第三方電池的iPhone繼續提供官方的保固及維修服務。

綜合外電報導，相信不少iPhone用戶都知道，若是手機壞掉你可以選擇送回原廠維修或是自行找尋第三方維修店家幫忙，雖然原廠維修較貴但仍能繼續享有蘋果後續的維修和保固，但若是選擇第三方維修店家，雖然維修金額可能較便宜，但就不能再繼續享有蘋果的保固和維修服務。但據從蘋果內部流出的文件顯示，蘋果打算修改Genius Bar 的售後政策，未來將開放部分更換過第三方電池的iPhone仍能享有蘋果官方維修服務。

但該文件中提到，蘋果仍將拒絕為更換過第三方主機板、TrueDepth 感測器、耳機插孔、按鍵、Lightning 連接埠等零組件的iPhone提供相關維修服務。因此，若是用戶除了曾更換過第三方電池外，也更換過其他第三方零組件，蘋果仍有權拒絕維修。外國科技網站《macrumors》指出，這些新政策有可能在美國時間3月7日在全球實施。