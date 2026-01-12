愛孫工作不穩！阿嬤上網兼職險淪詐騙車手　顫抖坐超商見警哭了

▲七旬阿嬤險些陷入求職陷阱成為車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山一名70多歲的阿嬤因心疼愛孫年前工作不穩，想多賺點錢幫家裡分擔，竟被詐騙集團盯上，以日薪2000元誘騙她當「收款車手」，阿嬤日前在超商神情緊張、猛盯手機，幸虧巡邏警員眼尖上前關心，拆穿這場求職騙局，阿嬤驚覺差點從「好心奶奶」變「詐欺共犯」，當場紅了眼眶，心有餘悸直呼「還好警察救了我！」

據了解，這名7旬阿嬤原本靠做清潔工維生，雖然辛苦但也過得踏實。近期眼看年關將近，愛孫卻工作不穩，阿嬤愛孫心切，為了想讓孫子過個好年，毅然辭掉原工作，在網路上尋找兼職，沒想到卻被詐騙集團盯上。

阿嬤在網路上看到詐騙集團「工作簡單、代收現金、日薪2000元」的誘餌，以為遇到貴人，依約前往超商準備執行任務，岡山分局壽天派出所警員巡邏經過時，發現阿嬤坐在超商休息區，手不住地顫抖，還頻頻低頭查看手機訊息，直覺有異，主動上前詢問「阿嬤，妳在等人嗎？」警方接過阿嬤手機一看，發現滿是典型的詐騙對話，隨即向阿嬤解釋，這就是詐騙集團招募「洗錢車手」的陷阱，並舉出多起老人家被利用後入獄的慘例。

阿嬤聽完嚇得臉色蒼白，想到自己一輩子清清白白，竟然差點變成詐騙幫兇，當場眼眶泛紅，拉著警員的手頻頻致謝「要是真的領了錢，我這輩子就毀了！」

岡山分局呼籲，詐騙集團常利用「免經驗、輕鬆領」等話術誘騙弱勢族群。警方將持續掃蕩，也提醒民眾求職要謹慎，千萬不要幫人代收、轉交不明款項。