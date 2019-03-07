迎日出吃辧桌！長濱雙浪金剛馬拉松5/5開跑　即日起報名

▲長濱雙浪金剛馬拉松今年首度將時間提前至上午4點50分出發，號召各方跑友至長濱金剛大道迎接東海岸日出。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今夏主辦之「2019長濱雙浪金剛馬拉松」，將與交通部觀光局2019推出之「小鎮漫遊年」相互結合，於2019年5月5日假台東縣長濱鄉長濱國小盛大開跑，今年首度將時間提前至上午4點50分出發，號召各方跑友至長濱金剛大道迎接東海岸日出。



賽事路線從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，出發後3公里即踏上網美打卡聖地「金剛大道」，兩旁迎風搖曳的稻浪與遼闊太平洋的海浪映入眼簾，緊接著沿台11線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、北回歸線標碑四大景點，及忠勇、靜浦、樟原、真柄、長光五大原民部落，跑友可透過雙腳踏訪在地多元風貌，細細品味台灣東海岸絕美景致。

▲賽事路線兩旁迎風搖曳的稻浪與遼闊太平洋的海浪映入眼簾景緻絕美。

長濱鄉公所將動員在地原民啦啦隊，於賽事沿途為跑者加油打氣，更有在地特色美食沿路補給，除此之外今年更首次推出配速列車，幫助參賽跑友達標破個人PB。為了呈現東海岸的熱情與活力，本次紀念衣的色系特別選用2019 Pantone年度代表色「活珊瑚橘」，希望將在地的活潑熱情氛圍帶給跑友。

長濱鄉公所將延續往例在活動前一晚舉辦「來長濱吃辦桌」，在地業者各竭盡所能端出自家拿手菜，加上準備豐富的伴手禮及精彩的野台表演，已成為金剛馬拉松壯闊雙浪景色外的最大特色。也因此活動前一晚長濱周邊旅館民宿都一床難求。主辦單位今年特別增加玉里車站周邊的住宿資訊，活動當天早上也貼心安排花蓮、台東、玉里火車站的接駁車接送跑友往返會場，讓跑友可提前一天漫遊花東，免於舟車勞頓。





本次活動邀請「陽光騎姬」魏華萱擔任活動代言人。魏小猴從小就熱愛運動，高中曾是校內田徑隊，也曾多次參加自行車賽事，近年更是積極投身鐵人三項運動，2018年在東海岸首次成功挑戰226公里的國際鐵人賽，並多次踏訪東海岸這塊土地，對台灣後山的美如數家珍，歡迎所有運動咖，愛玩，愛探索，愛旅遊的民眾今年五月一起來長濱和魏小猴一起跑馬、迎日出、吃辦桌。



活動報名至4／5止，詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/