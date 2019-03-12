「韓國瑜那一票不會投朱立倫」　王金平：但我不會拜託他這種事

記者楊亞璇／台北報導

宣布參選總統的前立法院長王金平11日接受專訪時稱，當他去拜託高雄市長韓國瑜的時候，韓國瑜那一票不會去投給朱立倫，對此，王金平12日受訪時強調，「我是說如果是去拜託他，但是我不會拜託他這種事」。

對於「滅王計畫」的傳聞，王金平說，好像有聽到又好像沒有聽到，他有聽到風聲，不過他強調「我不會在意，還是勇往直前做我該做的事。」

針對「韓國瑜這一票不會投朱立倫」這番話，王金平不斷重申，「我是說如果是去拜託他，但是我不會拜託他這種事」，媒體追問，怎麼會覺得韓國瑜一定會支持你？王金平解釋，沒有說他一定會支持，還沒有去拜託他，到現在為止沒有跟他談起他有關選舉的事，「我不會去拜託他這種事，不會拜託他去做這種不要投別人的事」

至於會不會期待韓國瑜支持，王金平僅說，「以後再說」，也可以說等因緣，一樣。

韓國瑜說不想選，想要做滿任期，有沒有增加信心？王金平說，「我還是勇往直前」。期待他做好四年嗎？王金平表示，「這方面我沒有辦法回答」，這你去問別人，說這樣有人反對，說那樣也有人反對。而若未來二階段徵召韓國瑜，會不會感到不公平，王金平回稱，「以後再說。」

王金平表示，學弟熱心支持選長，難得有一個人出來要競選總統，他們大家都覺得很興奮，所以他們才來做支持，這個事情有這個結果，對他們感到抱歉，「不是我選舉的話，他們不會有這件事發生」，最後他說「我再澄清一下，從頭到尾不知道有這件事。」

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）