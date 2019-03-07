王浩宇公布韓國瑜一郎餐廳照片　「不公布你不會承認是不是」

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任以來紛擾不斷，日前又遭綠黨桃園市議員王浩宇在政論節目及臉書上爆料，韓國瑜過去在北農時期幾乎天天喝酒，並表示請北農公布韓國瑜在一郎餐廳用餐及酒水的相關發票，引發討論。王浩宇今(7)日進一步PO出韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？」

▲王浩宇公開多張韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇近日發文矛頭都指向韓國瑜，更在其中一篇文中指控韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝，中午通常在北農的餐廳與農會總幹事等人交際，每天中午還沒到就可以看到酒醉的韓國瑜，龜息到下午3、4點起床才開始辦公。這一番爆料也引發熱議，不少網友紛紛在他臉書上質疑真實性，並要他提出實質的證據。

▲游淑慧日前在臉書發文反擊王浩宇。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 港湖加油）

前任官派董事、台北市議員游淑慧跳出來回擊，反問王浩宇「以前看過我嗎？但我沒看過您！您認識北農時期的韓國瑜總經理嗎？但我猜他也不認得你。」即使是民進黨新潮流系當年在惡整韓國瑜時，也沒有喝醉這項指控，「各地農會總幹事有這麼無聊嗎？透早沒事做就上台北，然後等著中午和韓國瑜喝酒作樂？」

游淑慧痛罵王浩宇「即便想選立委，也拜託唬也唬的有點程度好嗎？而原來有人隨口說一句話，不用查證，就可以變成新聞？」要公開尋找看過韓國瑜酗酒的人，甚至反問王浩宇「願不願意以曲棍球起誓？」

▲▼韓國瑜在一郎用餐照片，席間有許多人，韓國瑜手拿紅酒杯的照片也被流出。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇6日接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己雖不認識北農時期的韓國瑜，但身邊有朋友時常與韓國瑜應酬，每場聚餐韓國瑜皆會喝酒，可見韓國瑜是以喝酒的方式來交朋友，「只是喝多喝少的問題，我也沒有說他每天都醉酒」。他提到，日前聚餐時得知此消息，上節目爆料前還特地打電話確認，才在節目中侃侃而談。

▲韓國瑜坐在席間低頭微笑。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

今(7)日王浩宇進一步貼出韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」照片中可以看到韓國瑜手拿著紅酒言歡、低頭燦笑。再度引起網友一番討論。