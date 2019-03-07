巴西總統PO露屁男「黃金淋浴」片　家長轟：要怎麼教小孩

國際中心／綜合報導

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日在推特上傳一段不雅影片，藉此批評國內一年一度的街頭嘉年華，證明這場盛宴相當脫序，近乎失控，這則推文一上傳，立刻引發眾多人民的怒火。片中一名近乎全裸的男子露出屁股，在巴士棚頂扭腰熱舞，做出猥褻動作，接著彎下腰，另一位男子則在他的頭頂撒尿。

根據《法新社》報導，波索納洛索上傳的影片長約40秒，在推文中表示，「我也不樂意公開這段影片，但巴西嘉年華中，有許多街頭派對出現這番景象。」隔日，波索洛納更透過推文詢問跟隨者，「什麼是黃金淋浴（golden shower）？」

▲巴西總統波索洛納在社群軟體上傳嘉年華街頭派對的不雅影片，抨擊國內一年一度的狂歡節失控脫序。（圖／翻攝自Twitter／@jairbolsonaro）

這位總統剛於今年1月1日上任，過去曾表示寧願兒子因意外身亡，也無法接受家人是同性戀。不僅是恐同發言，波索洛納也有仇女、歧視非裔的紀錄，甚至曾向女性議員說，「你不該遭到性侵，因為你長得太醜了。」

影片一上傳，很快就累積243萬的觀看次數，部分人士批評波索洛納以單一事件中傷這場全國性的嘉年華派對；包括右翼人士在內的民眾，則痛批一國總統不應上傳這種低俗影片，導致影片散播至兒童在內的社群使用者。

電視記者潘尼奇歐（Fabio Pannunzio）表示，「波索納洛，我6歲的孫女在推特上看到影片了，就像其他千萬個父母有跟隨你的孩子一樣。我想知道的是，一名共和國總統會怎麼向他們解釋他們看到了什麼。」

▲巴西總統波索洛納剛在今年1月上任。（圖／路透）

左派議員泰謝拉（Paulo Teixeira）在推特表示，將向檢察官提出要求，調查波索洛那此舉是否觸犯引司法。目前仍不清楚這則貼文是否會衍生其他後續問題。

推特發布聲明，強調會針對所有違反規範的推文「採合適措施」，但拒絕針對波索洛納的貼文做出說明。