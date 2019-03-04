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防範變性受刑人性侵　英國「跨性別監獄」設在女監中

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▲▼監獄。（圖／免費圖庫pixabay）▲▼女子監獄。（圖／wikipedia）

▲跨性別受刑人懷特2016年於韋克費德女子監獄服刑時性侵2名獄友。（示意圖／wikipedia）

國際中心／綜合報導

英國司法部宣布，國內第一間針對跨性別受刑人的監獄將在本周開始運作，最先使用的將會是3名變性為女性的受刑人。跨性別監獄將設立於倫敦南部蘇頓的一所女監中，持有「性別認證書」（Gender Recognition Certificates）的受刑人無法接觸到任何女性囚犯，由於英國過去曾有變性受刑人性侵女性獄友的事件。

根據BBC報導，52歲的跨性別受刑人懷特（Karen White）2016年於韋克費德（Wakefield）女監服刑時性侵2名獄友，2018年9月認罪，之後被移至男監。即使懷特的法定性別為女性，但法官判定其「對女性與孩童構成威脅」，他將在男監服刑。

要在英國取得性別認證書不一定要進行變性手術，但要以後天性別生活至少2年，並確診患有性別不安症。（gender dysphoria，指人對自己的性別認同與生理性別不一致。）

檢察官指出，懷特「據稱」為一名變性女性，使用「據稱」是因為部分證據顯示，該跨性別受刑人變性的動機不純，利用變性人的形象，以取得脆弱的受害者信任。

司法部發言人指出，將以受刑人的安全為最大考量；跨性別受刑人為高度民感議題，須以正確的方式做出相應的處理，該部門將檢視所有跨性別受刑人的管理方式。根據BBC在2018年8月的調查，蘇格蘭有17名跨性別受刑人、英國與威爾斯地區則有125名。

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關鍵字：跨性別,監獄,倫敦,蘇頓,Sutton,KarenWhite

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