迎春民俗暨踩街嘉年華　黃偉哲：風調雨順五穀豐收台南發大財

▲台南市政府2月16日上午在台灣府城迎春門（大東門城）盛大舉辦「己亥年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2月16日上午在台灣府城迎春門（大東門城）盛大舉辦「己亥年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，由市長黃偉哲與聖母廟王明義主委、各局處首長、區長及農會代表，依循古禮進行迎春祭典，向福德正神祭儀完成後，即由在地藝陣團隊及依《春牛經》制定型式打造出的芒神和春牛熱鬧踩街。

▲台南市長黃偉哲與聖母廟王明義主委、各局處首長、區長及農會代表，依循古禮進行迎春祭典，向福德正神祭儀完成後，即進行熱鬧踩街。

▲每年的春牛與芒神係依《春牛經》制定的型式製作。

近午時於延平郡王祠舉行祭芒神迎春牛儀式，由市長黃偉哲擊春牛鼓三下，象徵新的一年正式開始，期待四季風調雨順、五穀豐收。儀式結束後，黃偉哲市長與聖母廟王明義主委，親自發放「堂荃家茂」通寶及聖母廟香火福袋，限量100份，民眾爭相索取，場面熱烈。

黃偉哲市長表示，今天的儀式相當順利，代表新的年頭有一個新跟好的開始跟發展。黃偉哲市長進一步表示，迎春活動一方面象徵我們的市政的推動早就已經開始了；一方面也代表可以藉著這個儀式讓整年都能順利。黃偉哲認為，台南是一個眾神之都，也是一個文化首府，好的宗教及文化活動要繼續來發揚、推動，讓更多市民以及下一代可以了解宗教文化禮俗的意義。

▲延平郡王祠舉行祭芒神迎春牛儀式，由市長擊春牛鼓三下，象徵新的一年正式開始，期待四季風調雨順、五穀豐收。

據了解，「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，日治乃至戰後，此項傳統古禮已中斷百年。台南為嘉南平原魚米之鄉，各區農牧漁一級產業眾多，農業迄今仍是城市重要經濟動脈。為展現重農、勸農、祈願豐年的核心價值，2017年市府首度復辦迎春禮。

▲黃偉哲市長表示，今天的儀式相當順利，代表新的年頭有一個新跟好的開始跟發展。

為推廣此項重要文化活動，市府文化局特別與獲登錄市定民俗「土城仔迎春牛」之台南土城正統鹿耳門聖母廟合作舉辦，依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年的核心價值，並結合廟方多元活動，在傳統古禮中展現熱鬧喜氣，彰顯迎春禮俗的文化意義與新時代價值。

文化局指出，每年的春牛與芒神係依《春牛經》制定的型式製作。立春前，官府先以桑拓木（今改以竹篾）為骨架，布袋糊泥塑製成春牛（今用土紙糊製），春牛形式需按照年運金、木、水、火、土五行而分五色，旁立執鞭芒神，為值年太歲。春牛與芒神的形象具體展現了曆法與農事的關係。春牛身高4尺身長8尺，寓意四時八節；牛尾1尺2寸，寓意1年有12個月令。芒神身長3尺6寸5分，象徵一年365天；鞭長2尺4寸，象徵一年有24個節氣。

▲黃偉哲市長與聖母廟王明義主委，親自發放「堂荃家茂」通寶及聖母廟香火福袋，限量100份，民眾爭相索取，場面熱烈。

芒神站立的位置以陰陽年確定，陽年芒神站在春牛左邊，陰年站在右邊。立春日距正月初一前5日之外，芒神站在牛前，表示芒神早忙，農事較早開始；距正月初一後5日之外，芒神站在牛後，表示芒神晚閑，代表農事較晚結束；如果立春日在正月初一前、後5 日內，芒神則與春牛並立。傳統農業社會以芒神的裝束作為該年的天氣預測。

按照上述規則，2019年歲次己亥年立春日（2月4日）支記日為「壬申」，春牛頭代表年干「己」為黃色，牛身代表年支「亥」為黑色，牛腹代表己亥年納音屬「木」為青色，牛角、耳、尾代表立春日天干「壬」為黑色，牛脛代表立春日地支「申」為白色，牛蹄代表立春日壬申納音屬「金」為白色。己亥年為陰年，故牛口合，牛尾擺向右邊。芒神容貌按年地支「亥」為老年容貌，衣服顏色代表立春日（壬申日）剋支者，支為申屬「金」。而剋支者取火剋金，金為紅色，所以衣為紅色；腰帶顏色取支生者，金生水，而水為黑色，故腰帶用黑色；頭髻以立春日「壬申」納音屬金，故平梳兩髻在耳前；鞋子以立春日「壬申」納音屬金，所以行纏鞋俱全。

文化局說，立春日（2月4日）在正月初一（2月5日）前、後5日内，又己亥年為陰年，故芒神與春牛並立。這些有許多都跟去年（戊戌年）不同，對此文史典故有興趣的朋友可以稍做觀察比較。

今年的迎春踩街活動，文化局特邀藝姿舞集、歸南國小舞龍隊、青草國小跳鼓隊、保西國小宋江陣、河東國小宋江陣、大唐民族舞團、阿薩德中東舞團、中西區銀同社區、東區復興社區及富強社區等在地社區，一起參與，傳達一年之始已然到來的訊息，慶賀一元復始、大地回春，也增添古都年節熱鬧氣息。