手拿iPhone被誤認持槍　非裔男遭美警開20槍枉死

▲沙加緬度警察局長哈恩表示警方將另行調查，可能解僱2名警員。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國加州沙加緬度去年發生一起冤案，年僅22歲的非裔南子史蒂芬克拉克（Stephon Clark）被誤認手持槍械，遭到2名員警連開20槍身亡，事後警方才發現他手上拿的只是一支iPhone，此案一度引發全美示威。當地檢察單位2日宣布，判定2名員警合法使用致命武力，不進行起訴。

根據《美聯社》報導，槍擊事件發生在2018年3月18日，2名員警接到有人破壞車窗的通報，趕至沙加緬度市南區調查，2人認為史蒂芬符合報案描述，試圖進行逮捕。史蒂芬跑回祖父母的住宅，員警緊跟在後，闖進後花園拔槍命其舉高雙手，其中一名警員卻在這時大叫「槍、槍、槍！」，2人連開20槍，其中8槍擊中他導致死亡。

▲史蒂芬的未婚妻曼尼（Salena Manni）泣不成聲。（圖／達志影像／美聯社）

地方檢察官舒柏特（Anne Marie Schubert）表示，2名員警梅卡達爾（Terrance Mercadal）與羅比內特（Jared Robinet）依法使用致命武力，不予起訴，「我們必須認識到，他們總是被迫瞬間做出決定，並且處於緊繃、不明確與變化迅速的工作環境下。」然而，史蒂芬的母親瑟奎特並不接受檢方的不起訴判定，認為2名警察應受到殺人罪的起訴。

舒伯特也坦言，不針對2名員警進行起訴「無法緩和這起悲劇與其帶給民眾的憤怒與傷痛」，但執法單位不會忽視「瀰漫在社區中的憤怒」。

沙加緬度警察局長哈恩（Daniel Hahn）說，警局會另行調查，按照結果可能解雇開槍的警察。