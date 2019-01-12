歲末宣導防災 台南消防局辦「愛你119，豬事平安」嘉年華

▲台南市消防局在台南科學園區西拉雅廣場舉辦2019年「愛你一19，豬事平安嘉年華」消防安全園遊會活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為了擴大宣導119消防節，1月12日在台南科學園區西拉雅廣場舉辦2019年「愛你一19，豬事平安嘉年華」消防安全園遊會活動，市長黃偉哲除了現場頒獎予2019年度服務優良的績優警、義消人員，肯定他們對消防工作的犧牲奉獻及優異表現。

▲市長黃偉哲除了現場頒獎予2019年度服務優良的績優警、義消人員，肯定他們對消防工作的犧牲奉獻及優異表現。

黃偉哲市長說，市府對於警察及消防同仁的危勞加給一定要儘速發放；至於義勇工作同仁，市府應竭盡所能給予更好的保障，讓大家付出心力時沒有後顧之憂。

▲特搜分隊則提供裝備器材與車輛展示，並由特搜分隊安排人員解釋用途及使用示範，讓民眾寓教於樂。

黃偉哲市長表示，台南市義消人力在全國來講是數一數二，為什麼會有這樣的凝聚力和心情來加入義勇工作？都是因為一股希望台南、社會更好、市民更安全的熱忱。黃市長強調，打造無虞的居住環境，讓市民住得安心、住得穩定，放心愉悅地工作與生活是市府努力的目標，俗語說「平安就是福」，宜居的幸福城市就是要讓市民更有安全感。由於1月19日就是消防節，黃偉哲也藉此機會祝福所有消防、義消、防宣以及救護等同仁「無所事事」，沒有碰到狀況便表示市民朋友都平安。

▲消防猛男出場熱舞等一連串表演。

現場一早便相當熱鬧，除了消防猛男出場熱舞等一連串表演，還擺放兩座可愛的充氣消防寶寶供大小朋友拍照。此外，還安排摸彩抽獎並設有多個攤位提供消防闖關及趣味活動體驗，無論是密室逃生（幽靈豬逃生）、翻滾吧!勇士們、狀況百出小吃部、逃「璃」絕命樓、十面霾伏、橫渡逃生、斜降小尖兵、火力全開及小小救護員等各攤位都吸引許多父母帶著家中小朋友到場排隊參與。其中，消防知識小學堂是結合國內實際案例，讓民眾用實際體驗方式來了解消防安全基本常識；特搜分隊則提供裝備器材與車輛展示，並由特搜分隊安排人員解釋用途及使用示範，讓民眾寓教於樂。

▲消防局提供消防闖關及趣味活動體驗，讓民眾用實際體驗方式來了解消防安全基本常識。

消防局期盼藉由12日活動，讓民眾在歲末寒冬，用火用電機會增加之際，減少災害發生，而市民也能學習如何自救救人，提升台南市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，保障民眾生命財產安全。