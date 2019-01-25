三寮灣東隆宮新春嘉年華　辦擲筊PK賽及求乞「金鏟子」

▲三寮灣東隆宮宣布新春嘉年華，舉辦擲筊PK賽及求乞「金鏟子」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

以「王船祭」聞名的台南市北門區「三寮灣東隆宮」，1月25日春節前夕宣布，將在春節期間繼續舉辦「第4屆擲筊PK賽」，冠軍獨得價值5萬6千元的機車，還有7萬7千元獎金及12部腳踏車，最特殊是提供120支動土「金鏟子」讓信徒民眾擲筊求乞，可以求子求財，還可以鑽轎腳、過七星平安橋。

「三寮灣東隆宮」董事侯明舜及總幹事吳崑源，25日在大廟前公布今年新春嘉年華系列活動，較往年不同的除了點光明燈、安太歲、過七星平安橋、手輦改運以外，還持續舉辦「擲筊PK賽」，今年特別在大廟進行拜庭翻新工程動土大典時，購入120支金鏟子，祈求「李府千歲」等神尊加持，庇佑各善信大德，百業昌隆，大展鴻圖，金鏟子（緊產子）除具吉祥福氣的意思，既可求子求財，有需要的信徒歡迎踴躍擲筊求乞，只要3聖杯就可以獲得「金鏟子」討吉利。

董事侯明舜表示，為積極推動宗教信仰文化，大年初一至初二舉辦第4屆「擲筊PK賽」冠軍獎賞三陽125機車價值5萬6千元，第2名1萬5千元、第3名1萬元、第4名8千元，5至10名也發豐富獎金，還有100名100元紅包，12部腳踏車，報名費每人100元，可以重複報名，其目的在於增進社區民眾及旅外鄉親信徒間的互動及向心力。

總幹事吳崑源說，藉由東隆宮李府千歲廣大神威，庇佑眾善信平安、幸福、快樂，新的一年大發其祥、財源廣進，同時營造鼎沸人潮及新年繽紛氣氛，也提供社區民眾正當娛樂活動，新春期間還有古早味美食品嚐平安福圓、福壽丸（虱目魚丸）、手輦改運、鑽轎下，此外在東隆文化中心還有展出別具歷史故事性的「蕭永騰」藝術家收藏的天秤，各式各樣的天秤獨具匠思，是難得一見的特展，又有林秉賢大家的廟宇裝置剪黏藝術創作展，除其創作外，另有本宮典藏的人物瑞獸剪黏作品，值得大家參觀。

綜觀東隆宮今年新春嘉年華會，有動態、靜態各項活動外，對於周邊的影觀，也佈置財神爺、燈飾，營造社區過年的熱鬧盈庭氣象，「三寮灣東隆宮」董事侯明舜強調，將讓信徒民眾感受不一樣的年節宗教熱鬧氣氛，歡迎信眾來東隆宮走春。