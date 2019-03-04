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只上4天課周五爽玩社團　新加坡中小學到課率達100%

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▲▼基督堂中學在星期五進行聯課活動CCA。（圖／翻攝自基督堂中學Facebook）

▲基督堂中學在星期五進行聯課活動CCA。（圖／翻攝自基督堂中學Facebook）

國際中心／綜合報導

新加坡越來越多學校將課程安排得更有彈性，例如每星期只有4天進行主要學科教學，星期五進行樂隊或籃球練習等「聯課活動」（co-curricular activities，CCA），中午12點40分放學後都是自由時間。

新加坡基督堂中學（ChristChurchSecondary）2010年就打破傳統，主要學科安排在星期一至星期四，學生可以在星期五穿T恤參與社團活動、人格與公民教育。校方指出，起初擔心這種安排會降低星期五的到校意願，沒想到實施多年後發現，星期五聯課活動的出席率竟多度達到100%。

一位任教於基督堂中學的英文老師表示，有些學生更喜歡這樣的課表，將學術科目與聯課活動分開，更能夠專注在學習上。也有學生說，星期四有「小周末」的感覺。

有些學校從今年開始，在課堂間安排不具正式組織的玩耍時間，如聖安東尼小學（St Anthony's Primary School）的中低年級學生，每星期二有30墳中可以玩耍，或參加數學桌遊等；榜鵝小學（Punggol Primary School）的中年級學生，每星期有2次下課時間增加15分鐘，以讓學生藉由玩耍進行學習。

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關鍵字：新加坡,CCA,聯課活動,co-curricularactivities,基督堂中學,ChristChurchSecondary

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