闖公車總站狂扁司機　2蘆洲惡煞年初曾捲入「白嫖斷指丟包案」

▲惡煞今年月初曾涉及擄人案，將涉嫌性侵白嫖的男子當街追砍押走。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區25歲的李男及27歲的葉男，去年因為黑道大哥聲稱自己公車司機行車糾紛，他們就到總站堵人替大哥出頭，動手圍毆司機還嗆聲「下次開車不要再這樣，我們都在蘆洲走跳！」據了解李、葉2男今年1月還捲入蘆洲的酒店白嫖斷指案，與同夥將一名保時捷男約出來後砍斷2隻手指，險些害命吃上殺人罪。

去年11月間，中興巴士林姓司機返回蘆洲公車總站時，遭到4名黑衣人團團包圍，劈頭就問他是不是跟大哥發生行車糾紛，其中一人怒嗆：「你有沒有嗆我們大仔」、「你信不信我們把你押走」，司機否認隨即被2名黑衣人揮拳痛毆，甚至揚言要把司機押走。

▼蘆洲公車司機因行車糾紛遭4惡煞尋仇圍毆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



錄下尋仇經過的一名同夥還吃出聲制止，表示這邊有攝影機，要男及葉男不要太超過，但2人卻嗆聲「我們不怕啦！」並連續打司機數個巴掌，要他對著鏡頭鞠躬道歉，最後還撂下狠話「下次開車不要再這樣，我們都在蘆洲走跳的！」

據了解，李、葉姓男子跟今年1月蘆洲的白嫖斷指案也有關，當時一名鄭姓男子誆酒店妹出場後，，談妥2萬元價碼代價進行性交易後，就載她到汽車旅館，不料做到一半時酒店妹突然反悔，鄭男索性不做了，還載酒店妹回家，但酒店妹卻疑似心有不甘，向派出所控告性侵。

7名酒店經紀得知消息後，約出鄭男出來談判，而李男與葉男也在其中，經紀當場開口索要8.8萬元的賠償金，鄭男拒絕後被尾隨押上車，斬斷2根手指後丟包三重，鄭男被發現時渾身是血，左手小指、右手食指被削斷，手臂、身上還有多處刀傷，警方獲報後將犯嫌緝捕到案，訊後依照殺人未遂、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼酒店妹到蘆洲製作性侵筆錄。（圖／記者陳豐德攝）



▼丟包現場血跡斑斑。（圖／記者陳豐德翻攝）

