公車惹到黑幫老大！4煞衝總站狂扁司機　「手機錄影跟大哥道歉」

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名黑道大哥日前跟與中興巴士的林姓公車司機發生行車糾紛，記下名字後找了4名小弟前去總站尋仇，其中2名惡煞圍毆司機，並要他對著錄影向老大道歉，臨走前還嗆聲「下次開車不要再這樣，我們都在蘆洲走跳！」這段影片5日在臉書社團「黑色豪門企業」貼出後引起熱議，警方則表示已經通知到手的2人前來釐清，但他們仍尚未到案，後續將依傷害罪嫌函送。

▲蘆洲公車司機因行車糾紛遭4惡煞尋仇圍毆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



去年11月間，中興巴士林姓司機返回蘆洲公車總站時，遭到4名黑衣人團團包圍，劈頭就問他是不是跟大哥發生行車糾紛，其中一人怒嗆：「你有沒有嗆我們大仔」、「你信不信我們把你押走」，司機否認隨即被2名黑衣人揮拳痛毆，甚至揚言要把司機押走。

錄下尋仇經過的一名同夥還吃出聲制止，表示這邊有攝影機，要25歲的李男及27歲的葉男不要太超過，但2人卻嗆聲「我們不怕啦！」並連續打司機數個巴掌，要他對著鏡頭鞠躬道歉，最後還撂下狠話「下次開車不要再這樣，我們都在蘆洲走跳的！」

司機事後驗傷前往派出所提告，蘆洲警方表示，去年11月就已經受理本起案件，並循線通之2名涉案男子，但對方卻遲未到案說明，直到影片瘋傳後蘆洲警方這才又積極調查，後續將依傷害罪嫌函送法辦。

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