影／「我恨那個司機」謝政鵬淚送女友　見火化崩潰：心都碎了

突發中心／台北報導

網球國手謝政鵬的女友張恒綿2月19日下課後在過馬路時，遭右轉的公車撞倒輾斃，而告別式在3日舉行，張恒綿的大批同學、朋友、師長都前來送最後一程，謝政鵬也全程以家屬身分陪同祭拜及答謝親友。結束後他悲痛的再度發文表示「我真的很恨那個司機」，讓網友看了不禁鼻酸，也紛紛留言給他加油打氣。

▲謝政鵬告別式後再度發文悼女友。（圖／翻攝謝政鵬IG）

▲謝政鵬陪伴女友走最後一程。（圖／東森新聞）

謝政鵬與女友熱戀一年多，2人時常在網路上大方放閃，感情相當甜蜜，不料女友上個月下課步出學校時意外遭到公車輾斃。事發當下，謝政鵬人在法國參加比賽，他強忍悲傷堅持留在馬賽完成賽程，還曾發文寫下「我知道棄權你會不開心」等語，而順利晉級8強的他，不敵第三種子日本好手以0比2落敗，無緣晉級4強。

▲謝政鵬女友告別式，他以家屬身分陪同祭拜及答謝親友。（圖／東森新聞）

張恒綿的告別式在3日舉行，謝政鵬這段時間天天陪伴在女友身旁，也親自打理告別式會場的佈置，希望用他最後的浪漫來送女友最後一程。謝政鵬在告別式結束後，悲痛的再度在IG上發文哀悼女友，「推妳進去火化場的時候我的心都碎了」、「我真的很恨那個司機」、「真的真的很想妳」，字字句句流露出他對女友的疼愛及思念。

另外，肇事駕駛也現身北市第一殯儀館向家屬道歉，但面對媒體他不發一語，駕駛同事則代為向媒體表示，他其實非常的自責，而公車業者也絕對會負起相關肇事責任。

▲肇事司機現身告別式現場。（圖／東森新聞）

【更多新聞】

►騎士撞救護車蛋蛋破裂太驚悚 消防員自製影片宣導「正確禮讓」

►見警攔查心虛催油門逃進死巷 騎士被壓制全招了：我吸毒