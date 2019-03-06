吊環易晃動北市公車乘客2年摔傷433人　王欣儀要求市府改善

▲北市公車2年內摔傷400人，王欣儀要求市府改善。（圖／議員王欣儀研究室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市公車乘客摔傷的新聞時有所聞，台北市議員王欣儀調閱資料發現，近2年乘客摔傷意外事件高達433件，其中因乘客走動中未握扶手（扶桿、吊環）的佔比最高，其次是乘客站立未移動有握扶手。王欣儀近期接獲民眾陳情，指現有公車拉環設計易隨車身搖動難拉穩，要求市府應督促業者改進，也請公車司機應等乘客上車站穩後再起步，降低受傷事件次數。

對此，公運處主秘楊欽文表示，議員所提都是好的意見，但現有車輛調整不易，會轉給公車業者做為未來新車採購時的調整建議；另外，車內乘客摔傷多數是沒有握好扶手、還沒坐定車輛就起步，針對這些狀況還是會持續教育駕駛，應多注意車內乘客的動態。

王欣儀調閱資料發現，106、107年公車內乘客摔傷件數以「乘客走動中且未握扶手」的比例最高，共有173件，佔總數近4成，比例第2高的是「乘客站立未移動且有握扶手」，高達99件，代表即便乘客有握著扶手，但未握好或是因吊環設計不良容易晃動，造成乘客無法拉好而跌倒摔傷。

王欣儀曾接獲民眾陳情，現在公車一繩一環的吊環容易隨著車身晃動，不好拉穩；此外，也有剛踏上車尚未站穩、握好扶手時，車子就突然開動，差點重心不穩摔倒；也常看到在車輛未停穩前，許多乘客為了提早準備下車，急忙走到車門前卻未握好扶手，都容易造成意外發生。

王欣儀呼籲，司機應等乘客坐好站穩後才能開車，此外公車內也應要有足夠數量的吊環、扶桿，讓乘客皆有地方支撐、拉握，同時應降低拉環高度及縮短拉繩長度，以降低拉環晃動程度。