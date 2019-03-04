黑衣人三峽街開槍擄人　抓錯了...19歲男被丟包超商

記者陳以昇／新北報導

台北市、新北市分別在內湖區、三峽區都發生烏龍擄人案；三峽區的中華路、光明路口，一名黑衣人當街開槍示警，再將被害人強擄上車，事後發現抓錯人，將他丟包在超商，警方隨即展開追緝，開槍黑衣人自知難逃帶槍自首，另一名犯嫌也約談到案，目前還在追緝開車的在逃犯嫌。

▲黑衣人一下車就對空開了3槍，將被害人押走，事後發現抓錯人，將他丟包在超商 。（圖／記者陳以昇翻攝）

雙北市治安不平靜，3日上午6時許，台北市內湖區發生超商店員遭人強押上車，後來發現抓錯人；無獨有偶，新北市三峽區也發生烏龍擄人，2日凌晨1時許，陳姓男子（23歲）與徐男（35歲）、開車的羅姓男子，以及多名黑衣人到中華路與光明路口，見到被害人後，陳男隨即下車對空開了3槍示警，徐男隨即將他強擄上車。

▼陳姓犯嫌使用的CO2空氣槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方接獲民眾報案，出動快打部隊到達現場，抵達時人車都已離去，僅在現場發現3枚彈殼，警方立即採證並調閱相關監視器，鎖定涉案人員；事後被強押上車的被害陳姓男子（19歲）被丟包在溪東路一家超商，他向警方表示，被押上車後，犯嫌發現抓錯人，隨即將他釋放。

據了解，警方根據相關監視器，鎖定涉案犯嫌，3日兵分多路展開追捕，涉嫌開槍的陳姓犯嫌自知難逃，帶著CO2空氣手槍自首，另一名開車的羅姓男子也約談到案，訊後將2人以槍砲彈藥刀械管制條例及妨害自由罪移送法辦，並追查在逃的徐姓犯嫌。