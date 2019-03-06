不反對暫時貯存場　侯友宜：請告訴新北核廢料到底放多久？

▲新北市長侯友宜主持市政會議。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

對於長期難解的核廢料問題，新北市長侯友宜6日表示，「可以蓋暫時貯存場，我永遠不會反對，但請告訴我們中期貯存場放在哪裡」，石門、新北市到底放核廢料要放多久？

針對石門區公所提出的核廢料存放的問題，侯友宜在市政會議上回應，中期乾貯場不可以成為最終貯存場，中央政府一定要特別重視，不是擺下去幾十年都不動，未來何去何從至少要給一個明確交代。

石門區公所報告提到當地居民反映，核一除役導致發電促協金停發，及核廢料中期乾貯場是否會成為最終貯存場，目前經濟部研議修正核廢料回饋金要點提高回饋。

為此，成立了「新北市石門區核一廠除役監督委員會」，在1月時開第一次會，會議結果包括一、堅決反對成核廢料最終貯存場；二、最終場規劃期程納除役計畫；三、修正回饋金要點提高回饋額度等訴求。

對此，侯友宜表示，除役監督委員會已成立，會按照程序、步驟來嚴格監督，而核廢料中期乾貯場不可以成為最終貯存場，這也是居民的心聲，希望中央政府要特別重視，未來何去何從，至少要給個明確交代，要有一個答案，讓新北知道未來的路要怎麼走，這才是最重要的，除役是必然走的路，但更重要的是核廢料要擺在哪。

侯友宜強調，希望中央給新北市多一點重視，並積極回應此議題，因為他先前在新北市任副市長七年多，曾任核安監督委員會的主任委員，也一直跟台電溝通很久，卻遲遲未獲正式回應。